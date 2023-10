Everaldo bën deklaratën e fortë: Të gjithë çiftet kanë patur marrëdhënie intime!

15:28 28/10/2023

Ditën e djeshme në vilën e dashurisë është shtruar një darkë ku e pranishme ka qenë edhe drejtuesja e programit Luana Vjollca. Darka është shoqëruar me nga një pyetje për secilin nga ishullorët, ku nëse nuk dëshironin të përgjigjeshin duhet të konsumonin një nga ushqimet me përbëres të çuditshëm.

Aishah i drejton një pyetje Everaldos:Thuaj emrat e 3 çifteve në vilën e dashurisë që mendon se kanë patur marrëdhënie intime duke përfshirë edhe emerin tënd nëse dëshiron!

Everaldo: Unë do e bëj gojën me spec djegës, çifti i parë është Arlind dhe Ueda, çifti i dytë Aleksandros-Erida, Amadea-Haris, Denis-Xhesika dhe në fund unë me Aishah.

Ndiqni episodet ditore të Love Island Albania në orën 18:20, në Tv Klan./LoveIslandAlbania