Everaldo-Irisit: Po prisje takimin apo ndonjë gjë tjetër?!

20:39 08/09/2023

Iris dhe Everaldo po zhvillojnë një takim jashtë vilës së dashurisë. Në episodin që është transmetuar ditën e sotme Iris dhe ‘bombshell’ duket se kanë shkuar shumë mirë.

Pjesë nga dialogu:

Iris: Mezi e prisja të shikoja ku do të ishte takimi jashtë vilës.

Everaldo: Po prisje takimin apo ndonjë gjë tjetër.

Iris: Do e shikojmë si do shkoj ky takim, në fund do të përgjigjem.

Everaldo: Në fund të fundit hajde bëjmë një gëzuar.

Episodet e plota të Love Island Albania, i shikoni në orën 18:20 në Tv Klan. Shihni videon e plotë./ Love Island Albania