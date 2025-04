Gjarpërinjtë me zile në ishujt meksikanë të tejmbushur me ta kanë sjellë informacione të reja për shkencëtarët lidhur me evolucionin e kafshëve.

Një ekip nga University of South Florida bashkoi shkencëtarë nga Meksika në tri ekspedita të veçanta në 11 ishuj të pabanuar të Gjirit të Kalifornisë, një rajon i njohur si foleja më e madhe e gjarpërinjve me zile në botë.

Pas kapjes së dhjetëra gjarpërinjve pas perëndimit të diellit kur temperaturat janë më të ulëta dhe më pas marrjes dhe analizmit të helmit të tyre, u zbulua diçka e papritur. Shkencëtarët kishin hamendësuar se zvarranikët prodhonin toksina më komplekse për një varietet të gjerë presh, por në fakt ata po prodhonin helme më të thjeshta por më të përqendruara.

Zbulimi tregon që me kohën, gjarpërinjtë po përmirësonin helmin për një pre më specifike. Kjo sfidon idetë e përgjithshme për evolucionin dhe tregon si gjallesat përshtaten natyrshëm në habitate duke u mbështetur te gjeografia, aktiviteti njerëzor apo katastrofat natyrore.

“Kjo s’ka të bëjë vetëm me gjarpërinjtë me zile, por për të kuptuar mënyrat si jeta përparon kur izolimi dhe biodiversiteti ndryshojnë”, thotë profesori Mark Margres. “Ne prisnim që gjarpërinjtë në zona me më shumë biodiversitet të kishin helme më të ndërlikuara sepse ushqehen më shumë. Studimi i një tipari që mund të ndryshojë shpejt dhe të reflektohet në biodiversitetin e atij habitati është shumë i fuqishëm”.

Ishujt e Gjirit të Kalifornisë u zgjodhën sepse janë të paprekur nga dora e njeriut ndaj studimi kryhet në izolim. Ekipi kapi dhe lëshoi 83 gjarpërinj me zile të 4 llojeve të ndryshme.

Hapi tjetër tjetër është studimi i gjakut të gjarpërinjve.

“Pyetja tjetër është nëse do të shohim të njëjtën gjë në rrafshin gjenetik. Kur ne kapim këta gjarpërinj me zile, i masim, shohim seksin, marrim një kampion helmi, por edhe gjaku. Ndryshe nga gjitarët, zvarranikët kanë qeliza gjaku me bërthamë dhe shumë ADN. Ne do të shohim gjenomën e secilit prej tyre për të parë nëse diversiteti gjenetik shfaq modele të ngjashme”, thotë Margres./tvklan.al