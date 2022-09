Evropa po përgatitet për ndërprerjet e rrjetit celular

10:45 29/09/2022

Racionimi i energjisë elektrike mund të shkatërrojë infrastrukturën e telekomunikacionit në vendet europiane

Europa mund të përjetojë një ndërprerje totale të telefonave celularë këtë dimër, nëse ndërprerjet e energjisë ose racionimi shkatërron pjesë të rrjeteve celulare në të gjithë rajonin.

Vendimi i Rusisë për të ndalur furnizimin me gaz përmes rrugës kryesore të furnizimit të Evropës pas konfliktit në Ukrainë ka rritur shanset për mungesë të energjisë. Në Francë, situata është përkeqësuar nga mbyllja e disa centraleve bërthamore për mirëmbajtje.

Agjencia Reuters raporton se zyrtarët e industrisë së telekomunikacionit thonë se kanë frikë se një dimër i ashpër do të vërë në provë infrastrukturën e telekomunikacionit të Evropës, duke i detyruar kompanitë dhe qeveritë të ndërpresin lidhjet edhe nëpër telefona.

Aktualisht nuk ka mjaft sisteme rezervë në shumë vende evropiane për të përballuar ndërprerjet e gjera të energjisë, duke rritur mundësinë e ndërprerjeve të telefonisë celulare. Vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Francën, Suedinë dhe Gjermaninë, po përpiqen të sigurojnë që komunikimet të vazhdojnë edhe nëse ndërprerjet e energjisë fillojnë duke prekur bateritë rezervë të instaluara në mijëra antena celulare të përhapura në të gjithë territorin e tyre.

Evropa ka gati gjysmë milioni kulla telekomi dhe shumica e tyre kanë bateri rezervë që zgjasin rreth 30 minuta për të drejtuar antenat celulare. Në Francë, një plan i paraqitur nga shpërndarësi i energjisë elektrike Enedis, përfshin ndërprerje të mundshme të energjisë deri në dy orë në një skenar më të keq.

Telekomunikacionet në Suedi dhe Gjermani kanë ngritur gjithashtu shqetësime për mungesat e mundshme të energjisë elektrike me qeveritë e tyre. Në Itali me ardhjen në pushtet të qeverisë së re kompanitë e telefonike kërkojnë që rrjeti celular të përjashtohet nga çdo ndërprerje e energjisë elektrike ose ndërprerje e kursimit të energjisë dhe do ta ngrejë këtë çështje në hapjen e sezonit të parë parlamentar në Itali. Operatorët evropianë të telekomit duhet të rishikojnë rrjetet e tyre për të modernizuar pajisjet e tyre duke përdorur dizajne radio më efikase.

