Facebook nuk do të ofrojë më staf në fushatat politike

Facebook nuk do të dërgojë staf për të punuar në zyrat e fushatave politike gjatë zgjedhjeve, ka njoftuar kompania. Rrjeti social ofronte staf të përkushtuar për fushatat politike duke i ndihmuar ata për të zhvilluar fushatat e tyre reklamuese në internet.

Drejtori dixhital i fushatës së Donald Trump për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 ka thënë se asistenca e Facebook e ndihmoi atë të fitojë. Sipas BBC, Facebook tha se rivales Hillary Clinton iu ofrua e njëjta mbështetje, por nuk ajo pranoi.

Rrjeti social është ndërmjetësi i dytë më i madh në internet, pas Google.

Google dhe Twitter gjithashtu ofrojnë këshilla të specializuara për fushatat politike. Ata nuk kanë lënë të kuptohet se do t’i japin fund praktikës.

Kompania Facebook tha se në vend të kësaj do të ofronte këshilla falas për reklamim për të gjitha partitë politike përmes faqes së internetit. Megjithatë, fushatat do të vazhdojnë të jenë në gjendje të marrin mbështetje online dhe kompania nuk përjashtoi zhvillimin e takimeve me politikanët.

Sipas dokumenteve të brendshme të Bloomberg, fushata e Donald Trump shpenzoi 44 milionë Dollarë në reklama në Facebook nga Qershori deri në Nëntor 2016, krahasuar me 28 milionë Dollarë nga fushata e Hillary Clinton./tvklan.al