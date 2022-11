Falas në Botëror vetëm për komente pozitive

23:47 01/11/2022

50 tifozë holandezë nuk do të paguajnë asgjë

50 tifozë holandezë do të ndjekin ndeshjet e Botërorit në Katar pa paguar asgjë. Shpenzimet për udhëtimin, qëndrimin dhe biletat do të hiqen nga vendi organizator i Kupës së Botës në këmbim të fotove, videove dhe komenteve pozitivë në rrjetet sociale.

Ky lajm është bërë i ditur nga televizioni holandez NOS. Ata do të jenë edhe në takimin hapës të turneut mes Katarit dhe Ekuadorit më 20 Nëntor me do të ndikojnë në përmirësimin e imazhit të vendit mikpritës të kampionatit mediave.

Madje në postimet e tyre do të hiqen komentet negative që do të shkruhen nga përdorues të tjerë të rrjeteve sociale. Katari është akuzuar vazhdimisht për shkelje të të drejtave të punëtorëve që ndërtuan stadiumet dhe infrastrukturën ndihmëse.

