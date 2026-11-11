11 Nëntor 2026 – Dy të rinj, të moshës 22 vjeç, janë arrestuar në Tiranë pasi dyshohet se falsifikonin dhe shisnin dokumente të shteteve të Bashkimit Europian.
Nga hetimet dyshohet se dy të rinjtë, të identifikuar me inicialet H. B. dhe B. M., prodhonin dokumente të falsifikuara dhe më pas i shisnin ato.
Gjatë operacionit, policia sekuestroi një pasaportë dhe një leje drejtimi polake, si dhe një kartë identiteti dhe një leje drejtimi austriake, të gjitha të dyshuara të falsifikuara. Gjithashtu, u sekuestruan 1 mijë e 700 euro, që dyshohet se janë përfituar nga shitja e dokumenteve false, një automjet, një motomjet dhe dy telefona celularë.
Materialet e çështjes i janë referuar Prokurorisë, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar nëse persona të tjerë janë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.
/tvklan.al