Familja e Liridonës kërkon zhvarrosjen e saj: Të prehet në vendlindje

Shpërndaje







23:13 01/12/2023

Liridona Ademaj Murseli u përcoll këtë të premte për në banesën e fundit, në varrezat e fshatit Cërmanjë të Gjakovës, vendlindja e bashkëshortit të 30-vjeçares.

Nëna e dy fëmijëve u varros disa orë përpara se autoritetet në Prishtinë të vinin në pranga pikërisht bashkëshortin e saj Naim Murseli, si personin që porositi vrasjen e së resë.

Kjo, sipas asaj që raportojnë mediat në Kosovë, ka bërë që familja Ademaj të kërkojë zhvarrosjen e së bijës. Ata kërkojnë që vajza e tyre të prehet në fshatin e saj të lindjes, në Rracaj.

Liridona u ekzekutua me armë zjarri mbrëmjen e së mërkurës, teksa udhëtonte me makinë me bashkëshortin dhe dy fëmijët.

33-vjeçari Naim Murseli pretendoi se ajo u vra gjatë një tentative grabitjeje. Megjithatë hetimet bënë që këtë të premte autoritetet hetimore në Kosovë të zbardhin të vërtetën: Vrasjen e Liridonës e porositi pikërisht bashkëshorti i saj ( Lexo më shumë ).

Naim Murseli u arrestua gjatë orëve të pasdites së bashku me Granit Plavën, personin që dyshohet se qëlloi ndaj 30-vjeçares. Në pranga si bashkëpunëtor ra edhe nipi i Murselit, Kushtrim Kokalla, pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës ( Lexo më shumë ).

33-vjeçari Naim Murseli raportohet se e ka pranuar porositjen e vrasjes së tij para autoriteteve hetimore ( Lexo më shumë )./tvklan.al