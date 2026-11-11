Familja e ish-presidentit amerikan John F. Kennedy ka nisur një betejë ligjore kundër presidentit Donald Trump, për të ndaluar ndërtimin e një harku monumental në Uashington.
Nëntë anëtarë të familjes Kennedy kundërshtojnë projektin, i cili parashikon një strukturë 76 metra të lartë, pranë Varrezave Kombëtare të Arlingtonit, në Virxhinia.
Sipas tyre, monumenti do të cenojë peizazhin historik të varreve të mijëra veteranëve amerikanë.
Në padinë e tyre, familjarët argumentojnë se ndërtimi do të dëmtojë rëndësinë historike të këtij kompleksi memorial.
Mes paditësve janë shtatë fëmijë të Robert dhe Ethel Kennedy-t, si dhe ish-kongresmeni Joe Kennedy.
Gjykatësja federale Tanya Chutkan urdhëroi pezullimin e përkohshëm të punimeve për 14 ditë, ndërsa vijon shqyrtimi gjyqësor.
Shtëpia e Bardhë e cilësoi projektin si një monument për heronjtë amerikanë, në kuadër të 250-vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara.
Ndërkohë, familja Kennedy pretendon se ndërtimi është autorizuar pa miratimin e Kongresit amerikan.
Klan News
/tvklan.al