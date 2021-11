Familja që u shua në tragjedinë në Bullgari

Shpërndaje







14:13 23/11/2021

Një familje u shua në tragjedinë që ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në Bullgari.

Bëhet fjalë për familjen Ahmeti nga Shkupi, të përbërë prej 4 anëtarësh, përkatësisht prindërit me dy fëmijët e tyre binjak. Ata janë identifikuar si Avni Ahmeti, 36 vjeç, Xhihan Ahmeti, 35 vjeçe dhe Alban e Luan Ahmeti, katër vjeç.

“Para derës së mesme të autobusit është një grua e djegur me dy fëmijë, me siguri binjakë”, thanë hetuesit në vendngjarje për gazetarin tonë.

Ka qenë këngëtarja e njohur shqiptare, Ganimete Abazi ajo që ka publikuar në rrjetet sociale foto të familjes Ahmeti.

“Dhimbje, trishtim, lot! Se kam mendu që kështu do ikni! Sa të vështirë e kam tani me ardh në Shkup e mos me ju taku! Të pata djalë teze, por të desha si vëlla o Avni. Do të na mungoni shumë! Pushoni në parajsë engjëjt e mi”, ka shkruar këngëtarja.

Ata aktualisht janë duke kontrolluar për karburant shtesë, benzinë, sepse nafta është e vështirë të shpërthejë dhe autobusi ishte me naftë.

Një nga të mbijetuarit i tha kryeministrit maqedonas Zoran Zaev se ishin zgjuar nga një shpërthim i fuqishëm./Alsat