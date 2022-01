“Familjarë të grupit paramilitar në PD”, cilët janë personazhet publikë për të cilët flet Çlirim Gjata?

Shpërndaje







22:57 11/01/2022

Çlirim Gjata, i cili mbështet lëvizjen e ish-Kryeministrit Sali Berisha dhe qëndron përballë Lulzim Bashës, thotë se në selinë e PD-së gjatë protestës së 8 Janarit kishte grup të armatosur paramilitar, që sipas tij, godiste demokratët.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Gjata shkon më tej kur thotë se në tarracën e godinës së Partisë Demokratike kishte personazhe publikë të cilët ishin familjarë të personave që ishin pjesë e grupit paramilitar brenda PD-së.

Sipas Çlirim Gjatës, ditët në vijim do të publikohen foto të këtyre personave.

Çlirim Gjata: E di ti se familjarë, të afërt të personazheve publike kanë qenë në tarracë të armatosur me grupin paramilitar, në tarracën e PD-së?

Blendi Fevziu: Ma thuaj kush?

Çlirim Gjata: Do ta shohim me foto përditë. Familjarë shumë të afërt, do t’i shohim, që sot bërtasin edhe dalin e mbrojnë sikur ç’a u bë sepse kishin njerëzit e tyre të afërt në grupin paramilitar të armatosur që godiste demokratët.

Blendi Fevziu: Njerëz të PD-së apo PS-së?

Çlirim Gjata: Jo jo jo, njerëz personazhe publike që pretendojnë se nuk janë as me njërin as me tjetrin. Një familjar shumë të afërt. /tvklan.al