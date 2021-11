Faqet e fansave të BTS po sulmohen nga mashtuesit kibernetikë

00:20 19/11/2021

Mashtruesit në Facebook e quajnë veten ‘Team Copyright’

Gjatë ditëve të fundit një numër i konsiderueshëm i fotove, postimeve në Twitter janë fshirë nga profilet e fansave të BTS. Zotëruesit e këtyre faqeve thanë se morën njoftime në lidhje me të drejtat e autorit dhe iu fshi çdo postim me bandën e famshme koreane. Të mërkurën, një person i cili kishte një faqe me 233,000 ndjekës, tregoi se çdo postim i tij ndër vite ishte zhdukur, duke përshirë dhe materiale të krijuara nga vetë ai.

Kjo ngjarje çoi dhe në përhapjen e një trendi #TwitterMaliciousDMCA. Grupi i cili e quajti veten si Team Copyright, ishte me bazë në Dhaka, Bangladesh. Faqja e Facebook e këtij grupi ishte e mbushur me screenshots duke sjellë të mendohet se anëtarët e tij janë përgjejgjës për çdo mashtrim.

Fansat u përpoqën të rikrijojnë faqe të tjera, por përsëri nuk ishin të sigurta.

Adhuruesit e bandës u bashkuan në Twitter dhe filluan të veprojnë, duke raportuar faqen pirate në Facebook. Kjo u arrit duke etiketuar Twitter support në komente dhe duke përmendur Ministrin e Shtetit për Punët e Jashtme të Bangladeshit me postime në Twitter. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, faqja e Team Copyright ka mbetur akoma aktive./tvklan.al