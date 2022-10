Fasha 800 kWh, Balluku: Vendosim pasi të bëjmë analizën

19:51 31/10/2022

“Situata hidrike në kaskadën e Drinit, jo e mirë”

Qeveria nuk ka ende një vendim përfundimtar për aplikimin ose jo të fashës 800 kilovat për çmimin e energjisë për abonentët familjar.

Ministrja e Energjisë, Belinda Balluku, teksa hedh poshtë pretendimet e opozitës për rritje të çmimit për Nëntorin, thotë se vendimi përfundimtar për këtë çështje do të merret vetëm pasi të analizohet situata e rezervave ujore në hidrocentrale dhe të dhënat për konsumin ditor.

“Faturimi i energjisë nis pas javës së 1 të muajit. Me një situatë jo të mirë hidrike, kur niveli i Fierzës është më pak se 268 metra, por me pritshmëri për prurje më të mira në vazhdim dhe bazuar në uljen 6.2% të konsumit, do të analizojmë çdo detaj, para vendimit për fashën mbi 800 kw/h”.

Ndërkohë, Koroporata Energjetike shqiptare ka publikuar këtë të hënë të dhënat mbi situatën konkrete në të tre hidrocentralet e kaskasës së Drinit.

Sipas KESH, prurjet në Fierzë janë vetëm 50 metra kub në sekondë, ndërsa niveli i ujëmbledhësit është në kuotat e 268 metra.

Situata është akoma më e vështirë në dy hidrocentralet e tjera të kësaj kaskadë, në atë të Komanit dhe Vaut të Dejës ku prurjet janë në nivelet e 30 dhe 10 metra kub ujë në second.

Për rrjedhojë rezerva energjetike përllogaritet të jetë vetëm 448 gigavat/orë, ndërsa prodhimi ditor vetëm 14243 megavat/orë. /tvklan.al