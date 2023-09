Fati shmang përballjen shqiptare

17:40 01/09/2023

Ballkani ‘peshkon’ Astanën në grupin C të Conference League

Fati do të prodhonte derbi shqiptarësh në fazën e grupeve të Conference League. Ballkani u shortua në grupin C të kompeticionit, aty ku do të ketë si rivale Astanën, skuadër që eliminoi Partizanin në raundin play-off. Një rezultat që i mohoi kampionëve të Shqipërisë për të shkuar për herë të parë në grupet e një kompeticioni europian dhe të shmangë kështu përplasjen me Ballkanin në këtë turne prestigjoz.

Suharekasit do të masin forcat edhe më kundërshtarë të fortë, si Dinamo Zagreb dhe Plzen. Më herët u hodh edhe shorti i Europa League. Dy grupet më të forta konsiderohen ato A dhe B, ku rivaliteti për dy vendet e para do të jetë i ashpër. Në grupin A, West Hami, fitues në fuqi i Conference League, është shortuar me Olympiacosin dhe Freiburgun në grupin A, që plotësohet nga TSC Bačka Topola.

Në grupin B ka një luftë të fortë treshe për dy vendet e para mes Ajaxit, Marsejës dhe Brajton, por nuk duhet nënvlerësuar as AEK-u i Athinës. Qarabagu, ku luan Redon Xhixha është në grupin H me Leverkusenin, Molden dhe Hacken. Sportingu i Lisbonës është rivali më i fortë i Atalantës së Gjimshitit në grupin D, ndërsa Sparta e Pragës, ku luan Qazim Laçi, ka si rivalë Rangers, Betisin dhe Aris Limassolin.

Faza e grupeve luhet të enjten nga 21 Shtatori deri më 14 Dhjetor, duke filluar në orën 18:45 dhe 21:00. Finalja e madhe pritet të luhet më 22 Maj në stadiumin e Dublinit.

Klan News