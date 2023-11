Fatmir Bektashi merret në pyetje nga SPAK

19:31 10/11/2023

Dosja “Partizani”, biznesmeni akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash

2 orë e 30 minuta ka qënduar në SPAK biznesmeni Fatmir Bektashi përballë prokurorëve të SPAK. Ai ishte i shoqëruar nga avokatja e tij Vasilika Hysi. Bektashi ka dhënë shpjegime për të dytën herë për atë që njihet si afera e “ish-kompleksit sportiv Partizani”. Nuk dihet nëse biznesmeni u ka qëndruar të njëjtave deklarime të dhëna më herët para agjentëve të BKH-së.

Bektashit i është caktuar masa detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Biznesmeni akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash.

Biznesmeni ka qenë edhe ish-pronarë tek kompleksi Partizani. Sipas SPAK ai dyshohet se ka bashkëpunuar me Jamambër Malltezin për të përfituar ndërtimin e pallateve mbi truallin e kompleksit Partizani. Në dëshminë e parë biznesmeni ka rrëfyer me detaje të gjitha procedurat që janë ndjekur. Ai ka shpjeguar se shoqërinë ‘Homplan sh.p.k’ e ka themeluar në vitin 2008 si ortak i vetëm dhe më pas i janë bashkuar edhe Jamambër Malltezi me Xhimi Begen.

Sipas bizmensmenit ata nuk kanë investuar në para, por investimi i tyre ishte që të bindin ish-pronarët që të lidhnin kontratë që ndërtimet në pronën e tyre të kryheshin nga kompania e tij. Më pas në vitin 2014 ata janë bërë aksioner të kompanisë, por zyrtarisht në QKB janë bërë në 2018.

Prokuroria ka dyshim se Malltezi ka përfituar nga 5.4 milion Euro para nga kompania ‘Homplan sh.p.k’ pa investuar asgjë. Në dorë organi i akuzës ka të gjitha transaksionet bankare që janë bërë nga kjo kompani në drejtim të Malltezit. Fatmir Bektashi u paraqit në SPAK të Hënën e parë të Nëntorit në orën 11 në zbatim të vendimit të gjykatës. Ai duhet të paraqitet edhe në datën 20 Nëntor.

