Fatmir Limaj për UÇK-në, Ramën dhe Kurtin

Shpërndaje







00:07 18/10/2022

Ish-luftëtari i UÇK-së dhe politikani në Kosovë, Fatmir Limaj, ka qenë i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan mbrëmjen e së hënës me gazetarin Blendi Fevziu, ku ka folur për raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës, gjykimin në Hagë të 4 ish-luftëtarëve të UÇK-së, fjalimin e Kryeministrit Edi Rama në KiE dhe për luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Fjalimi i Ramës në KiE, Fatmir Limaj: Vendim i rëndësishëm institucional për Shqipërinë

Fjalimin e Kryeministrit Edi Rama në Këshillin e Europës për të dënuar rezolutën e Dick Marty për akuzat e trafikimit të organeve nga UÇK-ja gjatë luftës së Kosovës, Fatmir Limaj e konsideron një vendim të rëndësishëm institucional për Shqipërinë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Limaj tha se Shqipëria ishte akuzuar se në territorin e saj gjatë luftës së Kosovës bëhej trafik organesh nga UÇK-ja dhe hetimet për këtë çështje provuan se asnjë nga pretendimet nuk qëndron, e për këtë arsye, shteti shqiptar ndërmori nismën e duhur për të paraqitur në KiE një rezolutë kundër asaj të Dick Marty.

Blendi Fevziu: Shqipëria do të kërkojë një rezolutë, pra do të tentojë të fusë një rezolutë për të hedhur poshtë rezolutën paraprake për të thënë që në raportin e Dick Martyt asgjë nga raporti nuk është marrë nga akt-akuza e gjykatës së posaçme. Praktikisht, e ndihmoi apo e pengoi Kosovën, Rama me këtë fjalim?



Fatmir Limaj: Unë besoj që ka qenë vendim i rëndësishëm, një nga vendimet e rralla institucionale për shtetin shqiptar por edhe për kombin, sepse para së gjithashtu Shqipëria ka qenë e akuzuar në Asamblenë Kombëtare. Anëtari i Asamblesë së Europës, në këtë rast shteti shqiptar, është akuzuar se në territorin e saj janë bërë heqje organesh, trafikim organesh dhe praktikisht e ka kriminalizuar shtetin shqiptar. Ka hedhur akuza të rënda mbi kombin tonë, praktikisht një anëtar i Asamblesë ka qenë në një gjyq publik para Asamblesë dhe shteti shqiptar me durim ka hapur mundësinë e hetimeve, sikurse Kosova në anën tjetër. Parlamenti shqiptar, për t’i dhënë mundësi, për t’i hequr çdo dyshimi të kësaj akuze të rëndë, ka miratuar ligje Parlamenti i Shqipërisë, për t’i dhënë mundësi prokurorisë ndërkombëtare, për t’i dhënë kompetencë në atë kohë EULEX-it dhe Komisionit të Hetimeve, për të ardhur në shtetin shqiptar për të hetuar. Shteti shqiptar e ka ofruar gjithë logjistikën e mundur, kanë ardhur resurse të pakufizuara, kanë ardhur njerëzit më profesionistë prokurorë, kanë hetuar dhe përfundimi ka ardhur se në territorin shqiptar dhe në Shqipëri nuk ka pasur trafikim dhe heqje të organeve, sikurse s’ka pasur trafikim nga UÇK. Dhe normalisht në një vend normal me dinjitet, një shtet i qytetëruar, i konsoliduar, veprimin e parë që bën kthehet atje ku është hedhur akuza për t’i thënë na keni fyer dhe ofenduar, një shtet dhe një komb. Ju lutem hiqni dorë, kërkoni falje për atë që i keni bërë shtetit shqiptar dhe kombit shqiptar në këtë rast UÇK ose Kosovës si tërësi.

Blendi Fevziu: Pra kjo është pjesë e dinjitetit të shtetit shqiptar?

Fatmir Limaj: Absolutisht!

Deklaratat e Ramës në KiE, Fatmir Limaj: Prisnit duartrokitje? Tha atë për të cilën kishte shkuar

Fatmir Limaj e vlerëson fjalimin e Kryeministrit Edi Rama në Këshillin e Europës, ku kërkoi hedhjen poshtë të rezolutës së Dick Marty ku pretendohet për krime lufte dhe trafik organesh nga UÇK-ja gjatë luftës së Kosovës.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, politikani nga Kosova Fatmir Limaj u shpreh se Kryeministri Edi Rama tha në KiE atë për të cilën kishte shkuar.

“Nëse dikush ka pritur duartrokitje nga ai fjalim, nga vendimi i Parlamentit shqiptar në rezolutë, ai i është drejtuar ndërtesës, institucionit. Pritët që ta duartrokasin? Jo! Fjalimi a ka qenë i duhuri apo jo, nga perspektiva ime ndoshta kisha thënë diçka tjetër. Kryeministri Rama ka shkuar atje dhe për atë që ka shkuar e ka thënë”, u shpreh Fatmir Limaj.

“Kurti po më duket si ‘Luli i vocërr’”, Limaj: Marrëdhëniet zyrtare Shqipëri-Kosovë janë në nivelin më të ulët

Politikani nga Kosova Fatmir Limaj në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan është shprehur se momenti kur Kryeministri Rama i ka mbyllur sytë Kryeministrtit të Kosovës, Albin Kurtit në Kongresin e Partive Socialiste Evropiane në Berlin, Kurti i është dukur si “Luli i vocërr”, personazh i poetit Migjeni.

Fatmir Limaj: Këtu po më duket si “Luli i vocërr”.

Blendi Fevziu: Kryeministri i Kosovës?

Fatmir Limaj: Po.

Gjatë fjalës së tij, Fatmir Limaj ka deklaruar se marrëdhëniet institucionale Shqipëri-Kosovë nuk kanë qenë asnjëherë në nivelin më të ulët se tani.

Fatmir Limaj: Marrëdhëniet insitucionale zyrtare nuk kanë qenë asnjëherë në nivelin më të ulët se tani. Duke nisur dhe nga fakti që Kurti, në një nga kazuat e tij ka pasur bashkimin kombëtar, gjërat patriotike. Ne duhet t’i bëjmë një pikëpyetje vetes: Si është e mundur nga një kauzë e tillë në momentin që kjo vjen në pushtet, marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri në nivelin zyrtar janë në nivelin më të ulët.

Lufta e UÇK, përlotet Fatmir Limaj: Momenti më i vështirë ishte kur m’u vra ushtari 16-vjeçar

Ish-luftëtari i UÇK-së Fatmir Limaj ka kujtuar një moment të vështirë gjatë luftës në Kosovë me forcat serbe.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Fatmir Limaj tregoi se momenti më i rëndë për të ka qenë kur në luftë iu vra ushtari 16-vjeçar që kishte nën varësi.

Sipas tij, Avniun e kishin larguar tre herë nga UÇK-ja, për shkak se ishte djalë i vetëm, por ai sërish ishte kthyer në luftë.

Fatmir Limaj: Momenti më i vështirë në luftë është kur të vriten shokët. S’ka moment më të vështirë. Por më i vështiri është kur m’u ka vrarë ushtari 16-vjeçar.

Blendi Fevziu: Në çfarë rrethanash?

Fatmir Limaj: Në një aksion gueril, në Shtator të ’98 kur trumbetohej që UÇK-ja u shkatërrua. Në atë kohë kam organizuar brenda orës aksione të pandashme guerile, në 1 orë kam pasur 15 aksione, në 15 pika të policisë serbe, për të treguar që ishim aty. Avniu ka qenë 16-vjeçar, i vetmi djalë i nënës, s’ka pasur më. Tre herë e kemi larguar nga ushtria. Në UÇK ka qenë e ndaluar të jesh djalë i vetëm e të vish në luftë, edhe jo nën moshën 18 vjeç. Plus, nëse janë dy vëllezër, njëri nuk duhet të jetë në vijën e frontit. Si rregull, jo e shkruar. Atë djalë 3 herë e kemi kthyer në shtëpi, tre herë është larguar, tre herë ka ardhur në luftë. Dhe herën e tretë është futur dhe në aksion ai së bashku me ata ka qenë edhe një 18-vjeçar, “Dinamiti” e kemi quajtur. Këto janë dy momente ndër më të rëndat.

Qëndroi më shumë se 2 vjet e gjysmë në burgun e Hagës, Limaj: Dola i pafajshëm, as dëmshpërblim dhe as kërkim falje nuk kam marrë

Fatmir Limaj, i njohur me emrin “Çeliku” në UÇK, ka rrëfyer më shumë rreth hetimit të tij dhe qëndrimit në burg në Hagë.

Limaj ka deklaruar se qëndruar më shumë se 2 vjet e gjysëm në burgun e Hagës, ku më pas ka dalë i pafajshëm. Limaj thotë se pasi është provuar pafajësia e tij, ai nuk ka marrë asnjë dëmshpërblim dhe as një kërkesë falje.

Blendi Fevziu: Nëse 4 drejtuesit e UÇK-së dalin të pafajshëm dhe unë besoj realisht se ata do të dalin të pafajshëm, gjithsesi ata njerëz do të kenë bërë 6 deri në 8 vjet burg atje. Dhe nuk kanë të drejtë as të dëmshpërblehen.

Fatmir Limaj: Unë kam shkuar në Hagë dhe nuk më ka dhënë kush asnjë cent.

Blendi Fevziu: Kushton shumë mbrojtja?

Fatmir Limaj: Absolutisht po. Unë as dëmshpërblim, por as kërkim falje nuk kam marrë.

Blendi Fevziu: A është e vërtetë se në momentin që keni dalë i pafajshëm, prokurori erdhi dhe ju tha: Nuk kam asgjë me ju?

Fatmir Limaj: Po. Na përshëndeti, na tha se nuk kam pasur asgjë personale, kjo ka qenë detyra ime profesionale, kaq.

Blendi Fevziu: Pasi ndjejte 14 vjet nën hetim. Dhe sa vjet qëndrove në burg në Hagë.

Fatmir Limaj: Kam qëndruar nga 17 Shkurti 2003 deri me 30 Nëntor të 2005. Gati 2 vjet e gjysëm.

Ish-luftëtarët e UÇK në Hagë, Limaj: Ata akuzohen për të njëjtat akuza që unë jam liruar

Ish-luftëtari i UÇK-së Fatmir Limaj thotë se 4 ish-luftëtarë të UÇK-së që po mbahen të paraburgosur në Hagë, po akuzohen për të njëjtat akuza për të cilat ai është shpallur i pafajshëm vite më parë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Fatmir Limaj shprehet se janë të njëjtat përmbledhje akuzash për raste të gjykuara për luftën në Kosovë.

Në Hagë aktualisht janë të akuzuar Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Fatmir Limaj: A e dini që akuzat e mia për të cilat jam liruar unë këta akuzohen?

Blendi Fevziu: Pse?

Fatmir Limaj: Në akt-akuzë i ke. Aktakuzën që është sot Hashimi, Jakupi, Rexha dhe Kadrija, është akuza për të cilën unë jam gjykuar dhe me vendim të plotfuqishëm jam liruar nga Haga.

Blendi Fevziu: Është e njëjta akt-akuzë?

Fatmir Limaj: Brenda e kanë Lapushnikun, e keni kleçkën që jam gjykuar, përsëri dhe atë keni në akt-akuzë. Akt-akuza që kanë këta djem është përmbledhje e të gjitha rasteve që janë gjykuar në Kosovë, është përmbledhur akt-akuza për ata. Unë kam pasur edhe përgjegjësi komanduese, por Haga e ka hedhur poshtë sepse ka parë faktet. Unë edhe Ramushi jemi gjykuar për përgjegjësi komanduese. Edhe personale edhe komanduese.



Blendi Fevziu: Dhe të dy keni dalë të pafajshëm. Ndërkohë që 4 drejtuesit e sotëm të UÇK-së gjykohen vetëm për linjën e komandimit.

Fatmir Limaj: Këta gjykohen për raste të gjykuara në Kosovë. Nuk e di a ka ndonjë rast apo dy që s’janë gjykuar në Kosovë.

Blendi Fevziu: Unë nuk kam pasur ndonjë raport shumë të mirë me Jakup Krasniqin, por sot e kam shumë të pamundur ta besoj dot që Jakup Krasniqi, formimin, moshën dhe tipin që ka mund të ketë shkuar për të vrarë ndonjë person.

Fatmir Limaj: Jakup Krasniqi është zëri i lirisë së Kosovës. Për atë është atje. Zëri kur Kosova ishte në dëshpërim, në rrënim, në robërim, në poshtërim total, doli një zë. Zëri i parë i lirisë së Kosovës në luftën tonë është Jakup Krasniqi. Promovues, PR e UÇK-së e ka udhëhequr Jakup Krasniqi. Zëdhënësi i UÇK-së. Dhe sot z. Krasniqi është atje si zë i lirisë së Kosovës.

/tvklan.al