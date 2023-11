Fatmir Mediu, për herë të parë në gjykatë

20:11 30/11/2023

Ish-ministri u kërkon falje familjarëve: S’kam përgjegjësi penale

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu, e nisi përballjen e tij me SPAK në gjykatë, duke i kërkuar falje familjarëve të viktimave të shpërthimit tragjik në Gërdec, ndodhur në Mars 2008.

Fatmir Mediu, ish-ministër i Mbrojtjes: Edhe duke shprehur edhe një herë ndjesën time të madhe për atë që u ka ndodhur familjarëve në vitin 2008. Unë nuk e zhbëj dot më atë që ka ndodhur. Këtë e thashë sot dhe u kërkoj ndjesë të thellë.

SPAK thotë se Mediu ka shpërdoruar detyrën në nxjerrjen e disa akteve ligjore dhe nënligjore për fabrikën e demontimit, por ish ministri thotë se për ngjarjen nuk ka asnjë përgjegjësi penale.

“Për 10 vjet nuk kam pasur asnjë akuzë. Kam qenë pa asnjë ngarkesë penale dhe më shumë. Për më tepër kam qenë këtu, as nuk i jam fshehur proceseve, as nuk i jam fshehur ballafaqimeve me drejtësinë”, tha ai.

Mediu u paraqit për herë të parë në Gjykatën e Posaçme nga ku pas 7 orësh seancë ku pyeti dhe dëgjoi dëshmitarët e thirrur nga SPAK, tha për mediat se nuk ka ndikuar te askush për procesin e demontimit.

“Ministri nuk ka kërkuar dhe nuk ka ndikuar te askush. Më gjeni një të vetëm që unë t’i kem thënë që duhet të bëni këtë urdhër, apo duhet të kenë këtë mendim. Çdo rast që më ka ardhur unë ia kam përcjell strukturave më të larta ushtarake dhe civile”, tha Mediu.

Por argumenti kryesor i ish-ministrit kundër procesit që po zhvillohet ndaj tij është fakti se çështja është parashkruar për shkak të viteve që kanë kaluar. Një pikë që më herët ka ndarë edhe dy shkallë të Gjyqësorit të cilat vendosën ndryshe.

