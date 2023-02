Fatmir Sejdiu: Në 15 vite, Kosova ka dëshmuar qëndrueshmëri politike dhe ekonomike

Shpërndaje







20:10 17/02/2023

Në një intervistë për “Milori Live” në Klan News, ish-Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se 15 vite Pavarësi të Kosovës përbën një gëzim të veçantë për shqiptarët kudo që janë.

“Ky moment është një moment i kthesës për shqiptarët e Kosovës por edhe për qytetarët e komuniteteve të tjera atje. Edhe kur isha në politikën aktive në cilësinë e Presidentit nuk e konsideroj se ne do të hyjmë në një rrafsh të ri pa brenga por është përmbyllur me ciklin e parë gjithë ajo që ka qenë deri atëherë ëndërr e shumë gjeneratave.”

Në 15 vite, sipas Sejdiut Kosova ka dëshmuar qëndrueshmëri politike dhe ekonomike.

“Gjatë kësaj periudhe jemi përballur me vështirësi dhe pengesa nga më të ndryshmet, por Kosova ka bërë një distancë të mirë të lëvizjeve pozitive, duke dëshmuar qëndrueshmëri edhe në aspektin politik dhe ekonomik. Duke qenë një kontribuese e veçantë në paqen dhe stabilitetin në rajon dhe duke sfiduar po ashtu dhe situata të reja. Kjo lidhet me krizat e caktuara, sidomos çështje sociale dhe ato që kanë qenë pjesë e provokimeve të vazhdueshme nga njerëz të Serbisë që kanë dashur të rikthejnë konfliktin.”

Teksa kujtoi 17 Shkurtin e 2007-ës, ish-Presidenti tha se ajo ditë ishte ëndërr e shumë gjeneratave dhe pas shpalljes së Pavarësisë, qytetarët e Kosovës patën një sjellje dinjitoze.

“17 shkurti i 15 viteve më parë është pika kulmore, një ditë që ne e kemi prit me kërshëri të jashtëzakonshme dhe duke qenë se po përgatiteshim për atë ditë, ka qenë një shpërthim pa një ekstazë të qytetarëve por një sjellje e dinjitetshme me mesazhe të mira. Kemi ec në ndërtimin e institucioneve mbi bazat e reja sepse në atë moment për pak kohë kemi miratuar dhe Kushtetutën e Republikës. Ajo që është e rëndësishme është se është bërë një distancë me kualitet dhe është markuar ajo që dëshiron Kosova, një ndërtim i Kosovës mbi baza reale dhe demokratike.

Në atë kohë, kemi pasur një cikël jashtëzakonisht të ngjeshur me takime me vendet të cilat na kanë mbështetur, ka pasur ndonjëherë dhe një tip nxitimi që të ndodhte me 28 Nëntor 2007, por nuk u bë e mundur. Donim një vendim të matur me mbështetje të menjëhershme të ndërkombëtarëve dhe pala ruse e serbe që ditën e nesërme kërkuar anulimin e vendimit te Këshilli i Sigurimit. Ne kemi pasur numerikisht 3 vendet kryesore që kanë mbështetur Pavarësinë e Kosovës, SHBA, Angli dhe Francë. Kosova ka qenë me manifestimin e vet një shembull i veçantë, e them në mënyrë metaforike se nuk janë thyer dy gota të vetme.”

Për 4 ish-komandantët e UÇK-së të ndodhur në Hagë, Sejdiu u shpreh se respekton parimin e pafajësisë dhe një proces sa më objektiv nga Gjykata Speciale.

“Ideja ka qenë që Gjykata Speciale të mos ishte mono-etnike, nuk dua të komentoj më tepër sepse nuk dua të interferoj në qasjen që ajo do të ketë, respektoj parimin e pafajsësisë por edhe me drejtësi përgjithësisht. Besoj që të japin kontributin e vet duke dhënë prova për akuzat. Akuza është e rëndë, të akuzuarit të japin provat dhe qëndrimin që disponojnë për një proces objektiv. Është e nevojshme që Kosova të ketë njëherë e përgjithmonë të gjithë atë që ka ndodh sepse ka shumë vrasje që nuk kanë autor. Është e rëndësishme që kjo të ndodhë.”

Së fundmi, sa i takon dialogut Kosovë-Serbi dhe planit franko-gjerman, ish-Presidenti i Kosovës theksoi bashkëpunimin e të gjitha forcave politike të Kosovës në këtë proces dhe një marrëveshje përfundimtare me njohjen reciproke të shteteve.

“Nganjëherë kemi një qetësi relative por duhet një koherencë e bashkëpunimit me ndërkombëtarët dhe nga kjo të lëvizë përtej. Për ne, është e rëndësishme të përfundojë me një marrëveshje të mirë, njohjen reciproke dhe të kontribuojë dhe në process të tjera rajonale e evropiane.”/tvklan.al