Faza e fundit e ndryshimeve kushtetuese

Parlamenti maqedonas nis nesër fazën finale të diskutimeve për ndryshimet kushtetuese, sipas marrëveshjes me Greqinë për emrin e ri shtetëror. Faza e tretë do të përmbyllet me votimin në tërësi të paketës së amendamenteve. Për miratimin e saj nevojiten 80 vota.

Për të siguruar mbështetjen e partive opozitare shqiptare, kryeministri Zaev ka pranuar të përfshijë në ndryshime kushtetuese disa prej propozimeve të tyre. Ndër to është edhe preambula që e përkufizon Maqedoninë si shtet të popullit maqedonas, por edhe të shqiptarëve, turqve, serbëve, romëve, etj.

VMRO DPMNE nuk do të marrë pjesë në diskutime. Ndërsa grupi prej 10 deputetësh i shkëputur nga kjo parti pritet të mundësojë miratimin përfundimtar të kësaj pakete. Pas miratimit në parlamentin e Maqedonisë, radhën e ka Greqia për të miratuar ndryshimet kushtetuese.

