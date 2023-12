Faza e vilave, kë ka ftuar Elhaida Dani për t’i ardhur në ndihmë?

21:30 29/12/2023

“X Factor Albania” ka nisur mbrëmjen e sotme fazën e vilave. Nga konkurrentët pjesëmarrës, 30 kanë kaluar në këtë fazë, mes të cilëve 10 vajza.

Kjo kategori do drejtohet nga Elhaida Dani, e cila ka ftuar për t’i ardhur në ndihmë kantautorin dhe kompozitorin Pirro Çako.

Ata do dëgjojnë së bashku 10 vajzat me 10 interpretime live, nga të cilat 5 do kalojnë në netët live./tvklan.al