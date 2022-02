Fazë e nxehtë në Kupën e Afrikës

19:01 02/02/2022

Mbrëmjen e sotme do të mësohet skuadra e parë finaliste e Kupës së Afrikës. Në orën 20:00, në stadiumin e Jaunde do të zbresin përballë njëra-tjetrës Senegali dhe Burkina Faso me misionin për të arritur në finale. Në konferencën për shtyp, trajneri i Senegalit, Alio Sise tha se ishte koha e duhur që përfaqësuesja e drejtuar prej tij të fitonte trofeun, duke shtuar se ekipi i tij ka talentin për ta bërë një gjë të tillë.

Ndërkaq, në krahun tjetër, Burkina Faso ka tejkaluar pritshmëritë në këtë sezon, teksa ka zhvilluar një ecuri fantastike për të prekur për herë të parë gjysmëfinalet e turneut. Duke iu referuar statistikave të ndeshjeve mes tyre, Burkina Faso dhe Senegali janë ndeshur në 12 raste, ku bie në sy numri i lartë i barazimeve, 7. Por këtë herë, Mane me shokë kërkon që të shënojnë fitoren e katërt në historinë e kësaj përballjeje. Senegali niset më i favorizuar për të arritur në finale, ku kuptohet edhe për ta fituar atë.

Klan News