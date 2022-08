Federer është tenisti më i paguar

Shpërndaje







23:40 26/08/2022

Pavarësisht se zvicerani nuk ka luajtur për 14 muaj, ai ka fituar më shumë se të gjithë tenistet e tjerë në 2022

Ish-numri 1 i botës Roxher Federer vazhdon që të mbajë vendin e parë në listën e tenistëve më të paguar të botës në vitin e 17.

Zvicerani u përzgjodh nga revista “Forbes” si tenisti me të ardhurat më të mëdha vjetore për vitin 2022, edhe pse nuk ka luajtur një ndeshje për gati 14 muaj.

41-vjeçari për herë të fundit luajti në Wimbledon vitin e shkuar dhe më pas iu nënshtrua një tjetër operacioni në gju, që e ka lënë jashtë fushës.

20 herë fituesi i Grand Slameve ka fituar 90 milionë dollarë, falë sponsorëve, bizneseve dhe eventeve.

Katër herë fituesja e Grand Slameve, japonezja Naomi Osaka, është në vend të dytë me $56.2 milionë fitime vitin e shkuar.

24-vjeçarja, që ka hapur një kompani mediatike me yllin e NBA LeBron James dhe një agjenci të re sportive është tenistja më e paguar në botë, duke fituar më shumë se sa 23 herë fituesja e Grand Slameve, Serena Uilliams, që ka fituar $35.1 milionë këtë vit.

22 herë fituesi i Grand Slameve Rafa Nadal ka siguruar të ardhura me vlerë $31.4 milionë dollarë, kurse Novak Djokovic 27.1 milionë dollarë.

Në listë surprizë përbën britanikja 19 vjeçare Ema Radukanu. Fituesja e US Open të vitit të shkuar është e gjashta në listë me 21.1 milionë dollarë të fituar, i ndjekur nga numri 1 i botës, Danil Medvedev me 19.3 milionë.

Klan News