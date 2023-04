Felaj: I kemi të gjitha premisat që të fitojmë të 61 bashkitë

14:19 12/04/2023

Deputetja e Partisë Socialiste, Ermonela Felaj, u shpreh për Klan News se Partia Socialiste ika të gjitha premisat të fitojë të 61 bashkitë më 14 Maj.

Pyetje: Cilat janë projeksionet tuaja? Nuk besoj se pretendoni të keni sërish 61 bashki si në vitin 2019 kur nuk ishit kandidatë përballë? Cilat janë projeksionet tuaja. Ku mendoni se i keni pikat e forta dhe pikat e dobëta me një përgjigje besoj të sinqertë sepse deri më 14 Maj do të kemi kohë të shohim të vërtetën dhe rezultatin?

Ermonela Felaj: Shumë sinqerisht do thoja pse mos i kemi?

Pyetje: 61 bashki sërish?

Ermonela Felaj: Pse mos i kemi nëse kemi me çfarë ballafaqohemi dhe në fakt kemi me çfarë ballafaqohemi sepse zgjedhjet e 2019 që opozita i braktisi duke bojkotuar u kthye në avantazh për PS dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Ne iu përmbajtëm të gjitha parimeve tona. Në disa bashki ku më parë nuk kishim pasur mundësi ta tregonim veten, por sot kryetarët e atyre bashkive që një pjesë e të cilëve rikandidojnë e kanë treguar veten në krye të bashkive. Diferenca është e qartë. Marrim Bashkinë e Lezhës. Kështu që unë mendoj që janë të gjitha premisat që të fitojmë sërish në 61 bashkitë.

Nënkryetarja e Kuvendit foli edhe për simbolikën e sloganit të PS-së për zgjedhjet vendore.

“Simbolika e paraqitjes së sloganit tonë nuk ka lidhje me asnjë slogan të mëparshëm të S-së po se po, por edhe partive të tjera politike që kanë garuar në zgjedhje. Ne shprehemi me një qëndrim të vendosur për të cilin ftojmë të gjithë që të bëhen pjesë. Kurrë më prapa, dhe kurrë më prapa shtuar aty dhe non grata duhet t’i kujtoj gjithsecilit që ne nuk duhet të kthehemi për asnjë arsye në botë në kohën kur qeveriste Berisha, i shpallur sot “non grata” nga një prej aleatëve të Shqipërisë, SHBA”, u shpreh Felaj./tvklan.al