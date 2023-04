Felaj optimiste për fushatën e PS: Jemi në terren për të parë dhe prekur zonat nga afër

Shpërndaje







20:29 24/04/2023

Deputetja e Partisë Socialiste Ermonela Felaj ka folur këtë të Hënë përmes një lidhjeje Skype për Klan News sa i takon fushatës zgjedhore së mazhorancës.

Felaj e cilëoi fushatën e mazhorancës të thjeshtë që në nisje të saj dhe me një mesazh jetik për mjedisin.

“Që në nisje të saj fushata pati një simbolikë të veçantë, ajo e mbjelljes së pemëve, është mesazh edhe për mjedisin, edhe për jetën. Nuk ngjan me fushatat e tjera sa i takon mënyrës si po organizohemi, nuk po përdoren mjete propagandistike. Kështuqë, është një lehtësi për të gjithë ne që angazhohemi në mënyrë aktive në fushata lokale apo qendrore dhe është një respekt më i madh ndaj mjedisit. Ka filluar si një fushatë e thjeshtë sepse nuk duhet të angazhohen shumë shpenzime, na duhet 24 në 24 të realizohet komunikimi me qytetarët, çfarëdo që ata kanë si shqetësim të komunitetit ku bëjnë pjesë.”

E për bashkinë e Shkodrës, Felaj u shpreh optimiste duke thënë se fushata e Benet Becit ka qenë mjaft intensive dhe impaktuese.

“Do thoja së pari që fushata të lehta nuk ka sepse përtej përballjes me rivalin, ne kemi një përballje me qytetarin, që s’është aspak e lehtë sepse sfida me kohën jo gjithmonë fitohet lehtësisht. Edhe aty ku zonat prezumohen si bastione të njërës parti apo tjetrës. Ndërkohë në Shkodër, angazhimi i kundërshtarëve duket i lartë, ama ka një të vërtetë në këtë mes, kjo vjen dhe nga historiku i mëparshëm i rezultateve, por ne jemi me gjithë mbështetësit tanë në territor për një fushatë sa më serioze që njerëzit të kuptojnë drejt mesazhet tona. Nuk duhet një zgjedhje që na kthen mbrapa, na kthen te Sali Berisha i shpallur non grata, na kthen te Ilir Meta që pason Berishën…Benet Beci me gjithë background-in e tij është një vlerë e shtuar për Shkodrën, po krijon një impakt çdo ditë e në rrijte, duket shumë intensive fushata. Nga ana tjetër njerëzit shohin kush është mbrapa çdo kandidati, mbrapa tyre është PS që ka rekorde shumë të mirë pune në gjithë territorin e vendit.”

E pyetur për situatën me drejtësinë që është krijuar për disa eksponentë të PS-së, Felaj tha se përgjegjësia është individuale dhe nuk ndikon te elektorati apo mazhoranca.

“Së pari ju siguroj që nuk ka një situatë të tillë për PS, jemi në mandatin e tretë sigurisht të qenurit mazhorancë të vë në syrin e publikut. Sa i takon fushatës, realisht qytetarët janë të interesuar për gjërat që lidhen me jetën e tyre të zakonshme dhe nuk është objekt i askujt për atë që mund të ndodhë më njerëz të veçantë të PS. Tek e fundit përgjegjësit janë individuale, nuk mundet askush të implikojë mazhorancën dhe përgjegjësinë e elektoratit.”/tvklan.al