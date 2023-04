“Fëmija është i një tjetri”, 21-vjecarja i kërkon kirurgut t’i heqë nga trupi tatuazhet e ish të dashurit

Shpërndaje







13:18 26/04/2023

Tatuazhet janë vizatimet në kanavacën e trupit që njerëzit zgjedhin t’i kenë përgjithnjë për të kujtuar momente vendimtare në jetën e tyre, për të mbuluar shenja apo edhe për arsyen e thjeshtë që iu pëlqejnë. Fakti që janë të përhershëm sjell gjithnjë këshillën për t’u menduar mirë përpara se të gdhendet një i tillë në trup në mënyrë që më vonë mos të ngjallë pendesë.

Një rast i tillë rrëfehet në “Shije Shtëpie” në Tv Klan nga kirurgu plastik Panajot Papa. Mjeku tregon se një ditë në klinikën e tij u shfaq një paciente 21 vjeçe që dëshironte të hiqte tatuazhet e saj. Tatuazhet ishin të lidhura me një person, por ndërkohë vajza ishte nënë e një fëmije që kishte baba dikë të ndryshëm nga njeriu që portretizohej në trupin e saj.

Panajot Papa: Më ka koinciduar një paciente e cila erdhi dhe duket barcaletë, por është realitet, e cila erdhi, për ta lidhur me tatuazhet dhe më thotë “doktor, jam 21 vjeçe dhe dua të heq disa tatuazhe me lazer nga trupi im”. Edhe i them, okej, mund të shikoj? Kishte shkruar te kofsha me gërma të trasha emër të dikujt dhe duket barcaletë, por është e vërtetë. Nga kofsha tjetër mbiemrin.

Erida Kadena: Oho, qenka mirë fare!

Panajot Papa: Nuk mbarova, në pjesën e barkut të njëjtën gjë dhe kur e pyes, mbaruam?, më thotë mua “doktor jo”, heq dhe bluzen, nga mbrapa ishte fytyra e këtij zotërisë me tatuazh. Nuk është barcaletë. U kuptua meqë themi na kujtojnë diçka se i binte që ajo vajza duhet ta mbante në trupin e saj këtë dhe i them nuk do jetë i kënaqur X-i se i lexova emrin. Më thotë “doktor, fëmija që po qan jashtë është i një X-i tjetër dhe në këtë moment ka disa problematika që duhet t’i zgjidhim, duhet të heq tatuazhet”. Sepse X-i tjetër po lexonte emër dhe mbiemër të dikujt tjetër dhe po shikonte fytyrën./tvklan.al