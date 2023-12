Fëmijët ukrainas dëshirojnë të kthehen në shkollë

12:02 30/12/2023

Mësimi online ka ndikuar seriozisht në mirëqenien mendore dhe sociale të fëmijëve

E ulur e vetme në dhomën e saj të gjumit, nxënësja e klasës së tretë Arina Herasymova pret për të filluar mësimi online. Herasymova, 8 vjeç, jeton pranë vijës së parë të frontit duke detyruar shumë fëmijë vendas të mësojnë në internet.

Lufta i ka privuar nxënësit, veçanërisht, nga mundësia për të filluar shkollimin e tyre si shumica e bashkëmoshatarëve të tyre diku tjetër.

Arina Herasymova: Do të doja të shihja miqtë e mi, mësuesin. Do të doja të shkoja në shkollë. Të luaj me miqtë gjatë pushimit, jo të qëndroj në shtëpi.

Së pari, koronavirusi ndryshoi orarin ditor të Arinës, më pas erdhi pushtimi i Rusisë në shkurt 2022, sipas nënës së saj Iryna, e cila shprehet se fëmija dikur aq aktive sot është mjaft e trishtuar.

Iryna Herasymova: Kur shkuam në klasën e parë, shpërtheu pandemia e koronavirusit. Pastaj ndoqëm shkollën për ca kohë online dhe më pas lufta. Që atëherë Arina nuk ka ndjekur shkollën. Ajo merrte mësime në xhudo, ishte një fëmijë aktiv. Tani e shikoj dhe ajo ka ndryshuar shumë. Ajo nuk dëshiron të bëjë asgjë, nuk ka miq.

Luftimet vazhdojnë deri në 40 kilometra larg qytetit të tyre, Sloviansk, në rajonin lindor të Donetskut, i cili është nën kërcënimin e rregullt të sulmeve ajrore ruse.

Iryna Herasymova: Më vjen keq për fëmijët e mi, ata nuk patën një fëmijëri si unë. Kaq mjafton tani për tani. Ata nuk kanë parë asgjë të mirë në jetën e tyre pa shkollë, ata nuk kanë asgjë.

Drejtori lokal i shkollës Anatoliy Pohorelov tha se klasat në zonat e vijës së parë si Sloviansk do të mbeten të mbyllura për aq kohë sa Rusia ka nisur intensivisht bombardimet nëse nuk ndërtohen strehimore më të mira për bomba derisa lufta të përfundojë.

Anatoliy Pohorelov: Arsimi në distancë është e vetmja mënyrë për momentin. Ndoshta, kur Ukraina do të rifitojë pjesën më të madhe ose të gjithë territorin e saj, ne mund të konsiderojmë që të bëjmë mësim në shkolla aty ku ka një strehimore. Aktualisht nuk e kemi këtë mundësi, mjerisht.

Si rezultat, mësimi online ka ndikuar seriozisht në mirëqenien mendore dhe sociale të fëmijëve. Shumë prej fëmijëve nuk i kanë takuar kurrë shokët e tyre të klasës dhe i njohin vetëm në internet.

Klan News