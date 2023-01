“Femrat duken të brishta por janë shumë egoiste, të ketë forcën e burrit ajo bën kërdinë, të mbyt”

Shpërndaje







09:15 24/01/2023

Në emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan, tema që është diskutuar sot ka qenë: “Sipas opinionit tuaj, cila është marrëdhënia me e ndërlikuar: Ajo mes nuses dhe vjehrrës, apo ajo mes dhëndrit dhe vjehrrit? Dhe natyrisht….pse?!”.

Gëzimi nga Tirana ka telefonuar dhe ka shprehur se problemi qëndron mes grave dhe se burrat janë më ndryshe. Sipas tij femrat janë egoiste pavarësisht se duken të brishta dhe nëse do kishin focën e burrit, ato bëjnë kërdinë.

Gëzimi: Kështu duken të brishta, por janë shumë egoiste. Do të të them nja dy gjëra po të më dëgjosh.

Aldo: Po i bërë copë o burrë!

Gëzimi: Po jo se unë kam motra vetë, kam pasur nënën e gjitha me radhë, por është realiteti i jetës, është qenia njerëzore e tillë. Në radhë të parë nëse femra ka një forcë të barabartë me mashkullin, bën kërdinë.

Aldo: Në ç’kuptim?

Gëzimi: Të mbyt, kupton?

Aldo: Si të mbyt, të vë duart në fyt? I paskë inat plako mesa po e shoh.

Gëzimi: Jo, jo nuk i kam inat, përkundrazi. Do të të them dy raste, nëse një burrë ka marrëdhënie me një grua tjetër, por është i martuar, e dredh burri, po burri nuk shprehet kurrë në mënyrë negative tek e dashura, kurse gruaja flet të zitë e ullirit për burrin.

Aldo: Po jep raste konkrete apo jo?

Gëzimi: Po pra raste konkrete.

Aldo: Ti me siguri po flet për një shok apo jo?

Gëzimi: Po natyrisht i një shoku, ose i një shoqeje. /tvklan.al