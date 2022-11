Ferma e kanabisit/ Shkarkohet zinxhiri drejtues i Policisë së Beratit, 7 të përjashtuar

15:21 22/11/2022

Vendimi u mor pas zbulimit të serave me kanabis që u gjetën në fshatin Drenovicë të Beratit. Gjatë analizës së punës, u vendos drejtori i Policisë së Beratit Edmond Tarkaj të ulet në gradë për 6 muaj dhe u largua nga drejtimi i Policisë Berat. Ai është transferuar në Akademinë e Sigurisë. Kastriot Skënderaj u emërua drejtor i Policisë së Beratit.

Gjithashtu, për shkelje të rëndë u përjashtuan nga Policia e Shtetit 7 punonjës, konkretisht kryekomisari Baku Musaku me detyrë shef sektori, kryekomisari Sokol Lazaj shef komisariati, komisar Ardit Hasanbegaj shef i seksionit për krimet, nënkomisar Artan Musaj shef i stacionit të Policisë Dimal, nënkomisar Miço Rakazija specialist për krimet në Dimal, inspektor Vladimir Toska ndihmës specialist për policimin në komunitet në Dimal dhe inspektori Gazment Sulaj ndihmës specialist për policimin në komunitet në Dimal.

Gjithashtu, është vendosur dhënia e masave disiplinore “Vërejtje me paralajmërim”, për 8 punonjës policie si dhe është vendosur shtyrja e afatit të gradimit me 2 vjet për 2 punonjës të tjerë policie.

Në fshatin Drenovicë u gjetën 4 sera me kanabis. Aty u gjetën dhe sekuestruan 8 thasë me boçe kanabisi me peshë 871 kilogramë dhe 700 arka të mbushura me kanabis në proces tharje. /tvklan.al