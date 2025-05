Në Lapardha të Beratit fermerët kanë hedhur sytë drejt plantacioneve të pjeshkës për industri. Sipërfaqet po shtohen çdo vit dhe fermerët po kërkojnë të heqin dorë nga rritja e tyre me pesticide.

Kthimi i ngarkesave për eksport të mandarinës apo i luleshtrydhes pasi dolën me pesticide të rrezikshme ka detyruar fermerët të heqin dorë nga përdorimi i tyre.

Baftjar Çifliku ka mbjellë 50 dylym pjeshkë, madje ka lidhur kontratë për ta shitur në industrinë e përpunimit të frutave për eksport. Prodhimi do të kalojë nëpër analiza të shumta ndaj garancia për fermerin është përdorimi i plehrave organike në pemët frutore.

“Janë organike se ne jemi lidhur me një pedagog të universitetit dhe ai na rekomandon çfarë të përdorim që të na dalin bio. Do fillojmë tani spërkatjet, kanë ardhur që andej plehrat për spërkatje, siç morëm për rrënjë do të marrim edhe për spërkatjen. Atje do shkojmë t’i marrim përsëri”, tha Baftjar Çifliku, fermer.

Përdorimi i preparateve kimike pa kriter përveçse janë të dëmshme për njeriun janë edhe të shtrenjta. Specialistët e bujqësisë pohojnë se ato dëmtojnë edhe mjedisin ndërsa në pemtore ka ndryshime të dukshme që nga cilësia dhe sasia prodhimit. Fermerët kërkojnë të asistohen nga agronomet pasi nuk kanë njohuri në përdorimin e preparateve të caktuara.

“Çdo cilësi që edhe bota i kërkon analiza toke, detyrohemi te plehrat organikë, në të cilët janë më të sigurta dhe japin efekt.”

“Në rastin konkret që ne po bëjmë një trajtim në këtë fazë është që të kujdesemi më shumë për frutin, që të kemi një zhvillim uniform të frutave, të kemi një rritje të madhësisë së tyre sa më të shpejtë, të kemi një shije të mirë sepse grumbullohet sa më shumë sheqer. Po kështu ka dhe një pamje të bukur tregtare.”

Mbi 2000 ton pjeshkë nga ky plantacion pritet të merret në muajin Qershor dhe e gjithë sasia është e destinuar për industri. Berati është zona më e madhe e plantacioneve me pjeshkë dhe deri më tani prodhimi është për tregun vendas. Me synimet për eksport këta prodhues po shohin të ndryshojnë mënyrën e rritjes së frutave organike.

