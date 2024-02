Fermerët e Devollit me zetorë në protestë

15:23 10/02/2024

Kërkojnë ndërhyrjen e autoriteteve për rritjen e çmimit të produkteve bujqësorë e blegtorale

Fermerët dhe blegtorët e zonës së Devollit kanë protestuar për uljen e çmimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale nga grumbulluesit.

Ata janë mbledhur në hyrje të qytetit të Bilishtit ku kanë sjellë edhe mjetet e tyre bujqësore.

Shqetësim për blegtorët mbetet çmimi i ulët dhe larg kostove, me të cilin baxhot u blejnë qumështin. Krahasuar me vitin e kaluar çmimi është ulur me 30%, çfarë i ka vënë blegtorët në vështirësi.

Mungesa e subvencioneve dhe kostot e larta për të mbajtur fermat blegtorale po i detyron ata të ulin numrin e bagëtive. Konkurenca nga produktet e importit po çon blegtorët drejt braktisjes së fermave.

“Çmimi i qumështit ka vajtur katastrofë. Ka rënë në minus jo në plus të fermerit. Çmimi është sot 1200 Lekë, është çmimi sot për sot.”

“Epo ta mjel prej lopës unë dhe të bësh analizat dhe të mos ketë asnjë gram ujë dhe t’ma marrësh me 550 Lekë të vjetra është turp.”

Me të njëjtën problematikë po përballen edhe fermerët, të cilëve pjesa më e madhe e grurit të prodhuar u ka mbetur stok.

“Neve buçkaritemi nëpër ara dhe kur vjen puna ato gjëra nuk i shesim, ose do t’i shesim nën kosto.”

“Dapin e kemi marrë 150 mijë Lekë, urenë e kemi mar 130 mijë Lekë kuintalin, naftën e kemi paguar 2500 Lekë dhe gruri ka mbetur stok.”

Fermerët i kanë drejtuar disa kërkesa qeverisë, të cilat lidhen me barazimin e TVSH-së për produktet bujqësore, rimbursim për çdo litër qumësht si dhe heqjen e taksës së naftës për mjetet bujqësore.

