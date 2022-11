Festa e ëmbël e daljes në pension, koleget surprizojnë nëndrejtoreshën: Ke lënë gjurmë në jetën tonë

15:44 06/11/2022

Stafi i shkollës së mesme “Qemal Stafa” në Tiranë e nisi vitin e ri shkollor pa praninë e nëndrejtoreshës, mësuese Berneretës. Dalja e saj në pension ka lënë një boshllëk për mikeshat e saj të punës, të cilat kanë vendosur t’i shprehin mirënjohjen me anë të një feste të ëmbël në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Bernereta, apo Bena, siç e quajnë ato, emocionohet teksa sheh në ekran koleget e saj të dashura, të mbledhura për t’i shprehur disa fjalë të ngrohta. Fjalën e merr Klotilda, drejtoresha aktuale e gjimnazit, e cila ka ardhur në detyrë pas përfundimit të mandatit si “drejtoreshë e komanduar” e Berneretës, por që kjo vetëm e forcoi marrëdhënien e tyre.

Klotilda: Përshëndetje e dashur Bena! Mendove se të harruam, të lamë në harresë për një muaj e tre javë, por jo. Ju për mua keni qenë një udhëheqëse shumë e mirë në “Qemal Stafa”. Edhe pse unë erdha pas periudhës tuaj të komandimit, Arditit pak më parë ia treguar historinë, absolutisht marrëdhënia jonë ishte shumë e ngrohtë. Me këmbënguljen tuaj, me korrektesën, me ato këshillat e vyera, me piketat e vendosura ku duhet të referohemi në çdo rast që kemi nevojë për një aktivitet, për një veprimtari, për mësimdhënie, për çdo gjë, absolutisht që kanë qenë shumë të vlefshme dhe unë i kam vlerësuar jashtëzakonisht.

Dhe ne nuk të harruam, por absolutisht unë doja bashkë me stafin që ky të ishte një kujtim jashtëzakonisht i bukur për ty dhe të mbetet gjatë në memorie si për ty dhe për ne dhe këtu i jap një falënderim shumë të madh “Të dielës shqiptare” që na përkrahu në idenë tonë dhe na mbështeti shumë shpejt. Në fakt u stepëm sepse kishim merak si do ta përjetonit ju. Ne ndihemi shumë të lumtur që të kemi pasur pranë nesh, dhe unë dhe Rovena që kemi ardhur më pas, kemi marrë prej jush, kolektivi ka marrë dhe ka dhënë, e rëndësishme është që në një marrëdhënie të gjithë kanë çfarë japin, kanë çfarë marrin dhe vlerësohen për atë gjë. Unë të falënderoj që ke lënë gjurmë në jetën tonë.

Bernereta: Dhe unë të falënderoj jashtë mase. Ke gjithë mirënjohjen dhe respektin tim. S’e kam menduar asnjëherë që unë mund të largohem nga “Qemal Stafa”, të jem jashtë vëmendjes të të gjithë kolegëve. Por prisja ditë pas dite që ajo festa tradicionale që bëjmë, e kuptova dhe e nuhata që do ishte diçka ndryshe./tvklan.al