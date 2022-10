Festa e Halloween kthehet në skena horror: Trupa të pajetë në rrugë, panik dhe përpjekje për të ndihmuar të plagosurit

22:57 29/10/2022

Shifrat e të vdekurve në Seul të Koresë së Jugut po rriten nga momenti në moment. Deri më tani raportohet për të paktën 146 të vdekur dhe më shumë se 150 të plagosur.

Fillimisht u raportua se 50 persona kishin pësuar arrest kardiak, pas një incidenti në lagjen e quajtur Itaewon, që ndodhet në një prej zonave më të populluara të jetës së natës në kryeqytetin koreanojugor.

Por shumë shpejt, autoritetet konfirmuan për vdekjen e të paktën 59 personave. Brenda një ore, kjo shifër shkoi në 120 viktima ndërsa tani raportohet zyrtarisht për 146 të vdekur.

Siç raportojnë edhe mediat ndërkombëtare, shifrat e të vdekurve dhe të plagosurve me gjasë do të ndryshojnë sërish.

Çfarë ndodhi?

Mbi 100 mijë persona kishin dalë për të festuar Halloween pikërisht në këtë zonë. Turmat ishin kaq të mëdha sa u shtypën me njëri-tjetrin. Pamjet e publikuara në Twitter tregojnë më së miri sa shumë njerëz ishin mbledhur në rrugë.

Ajo që deri më tani nuk është e qartë, është sesi nisi gjithçka. Kjo ishte festa e parë e Halloween që mbahej në ambient të hapur pa maska që prej pandemisë.

omg this is so scary, i could actually feel the pain and suffocation watching this clip 😭 my prayers go out to all the victims & their families. 🕊️🤍#Itaewon pic.twitter.com/iuCP8Q4acr — Jen (@jnyafk) October 29, 2022

Paralajmërime për mbipopullim të zonës

Ngjarja tragjike që ndodhi këtë të shtunë në Seul, raportohet se nisi rreth orës 22:00 me orën lokale. Por përpara tragjedisë nëpër rrjete sociale pati paralajmërime nga përdorues të shumtë për mbipopullim dhe se nuk ishte e sigurt.

my god 😢 my prayers go out to all the victims & their families.

may their soul rest in peace 🕊️ 🤍#Itaewon pic.twitter.com/f7sls1OmvW — z  (@kopiconnoisseur) October 29, 2022

Skena horror

Pamjet në rrugë janë të ngjashme me filmat horror. Trupa të pajetë të të rinjve të rreshtuar në tokë. Shërbime të emergjencës që vrapojnë për të ndihmuar ata në nevojë. E gjitha zona është rrethuar nga autoritetet ndërsa të panumërta janë ambulancat./tvklan.al

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital’s popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022