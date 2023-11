Festa e të gjitha festave në TEG/ 10-12 Nëntor, surpriza për përvjetorin e ditëlindjes

20:12 10/11/2023

TEG feston këtë fundjavë 12-vjetorin e vet si qendra tregtare më e madhe në vend. Ky destinacion i modës dhe argëtimit, ndërtuar për të sjellë diferencën veçanërisht me markat ekskluzive për tregun shqiptar sapo ka nisur festën.

Nga kjo e premte, TEG mirëpret të gjithë vizitorët në festën e të gjitha festave deri me 12 Nëntor. Ditëlindja vjen me oferta të shumta për klientët, ulje por mbi të gjitha edhe argëtim.

“Këpucët që bleva unë, ishin në ofertë, të mira janë.”

“Më pëlqen që ka shumë zgjedhje dyqanesh dhe ulje”, thonë blerësit.

Aktivitetet muzikore dhe artistike, ritmet e kërcimeve latine, një festë e veçantë e TEG e quajtur “Be Happy Fest” me performanca speciale, të ftuar, dhurata, lojëra plot shpërblime do te jenë kryefjala e kësaj të shtune. Por nuk ndalon këtu “Karate Kids Show” për fëmijë, apo dhe një cirk madhështor me shfaqje magjike ju pret po ashtu të dielën.

Kjo qendër nuk ka përmbushur vetëm qëllimin e vet, por është shndërruar në mënyrë jetesë për të gjithë vizitorët. TEG është qendra tregtare më e frekuentuar në vend, me më shumë se 9.6 milionë vizitorë në vit. TEG është pjesë e grupit BALFIN.

