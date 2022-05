Festa e Tiranës për titullin në derbi

17:00 08/05/2022

Të kuqtë: U favorizuan. Thyhen stolat në stadium

Tirana siguroi titullin në derbin me Partizanin, ashtu si bënë të kuqtë 3 vite më parë. Pas golit me roveshatë të Skukës, bardheblutë reaguan me Seferin dhe më pas me Totre për të triumfuar me rezultatin 2 – 1. Për trajnerin e Tiranës, Orges Shehi nuk ka moment për të mirë për të festuar.

“Kurorëzimi i titullit kampion është mundi i të gjithë viti dhe më vjen mirë që ndodhi në ndeshje të rëndësishme”, tha Shehi.

“Jam shumë i lumtur që e morëm titullin në ndeshjen me Partizanin”, u shpreh Seferi.

Tifozët që ishin të shumtë në Elbasan tashmë shpresojnë në një paraqitje të suksesshme në Europë ashtu si presidenti Refik Halili.

“Shpresoj që me një grup si ky dhe me pak përforcime të ecim para si gjithmonë”, tha Presidenti Halili.

Por për drejtorin e Partizanit, Olsi Rama, Tirana u favorizua nga gjykimi në këtë përballje.

“Kanë bërë një kampionat dinjitoz dhe besoj e meritonin titullin, por nuk besoj se kishte nevojë Tirana të ndihmohej që të dilte kampion sot, sepse edhe te penalltia Skukës dhe në dinamikën e lojës, pati shumë raste”, u shpreh Olsi Rama.

Humbja në derbi dhe festa e rivalëve për titullin solli edhe zemërimin e tifozëve të Partizanit që shkaktuan dëme në Elbasan Arena. Policia njoftoi se 2 prej tyre u arrestuan. Të kuqtë kanë edhe 3 javë që të sigurojnë objektivin miminal, përfaqësimi në kupat e Europës.

