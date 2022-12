Festat e fundvitit Don Xhoni i uron me mini-albumin, zbulon datën e publikimit dhe këngët

13:52 12/12/2022

Don Xhoni ka publikuar lajmërimin zyrtar për mini-albumin e tij. Prej kohësh reperi ka ngacmuar fansat, ndërsa së fundmi, me anë të një postimi në Instagram ka bërë të ditur se do të lançohet më 15 Dhjetor.

EP-ja do të mbajë titullin “Shah Mat”, të cilin Don Xhoni shpjegon se është vendosur për shkak se ai është më i miri në industrinë e repit. 4 këngë të plotësuara me klipe do të nisin të publikohen nga ora 21:00 e mbrëmjes e deri në orën 24:00. Në postim janë përfshirë edhe titujt e tyre.

“Pritjes i erdh fundi! Jom shumë i lumtur sot me ja u prezantu EP-në tem të parë që e kom qujt “SHAH MAT” për arsye që e dini ju who run this game!

4 kangë, 4 klipe, nuk po du me zbulu ma shumë veç me ju pa të enjten më 15 Dhjetor, prej orës 21:00 deri në ora 24:00 në pritje të projekteve që kanë me u publiku çdo orë n’këtë interval.

Ju don Boki edhe më 15 Dhjetor ju uroj zyrtarisht festat e fundvitit bashkë me këtë super dhuratë!”, shkruan Don Xhoni në postim.