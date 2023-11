Festat e Nëntorit me dëborë, policia në gatishmëri të përforcuar

15:59 27/11/2023

Efektivët me plan masash deri në 30 Nëntor për shkak të motit dhe festimeve të pavarësisë

Policia e Shtetit ka kaluar në gatishmëri të përforcuar deri në 30 Nëntor për shkak të festimeve të Pavarësisë. Masat e policisë nisën që mbrëmjen e 25 Nëntorit për shkak të motit të keq, ku efektivët e policisë shkuan në ndihmë dhjetëra qytetarëve, të cilët u bllokuan si pasojë e reshjeve të dendura të dëborës, duke i evakuar me automjete të kalueshmërisë së lartë dhe duke i dërguar në destinacionet e tyre.

Gatishmëria dhe shërbimi i përforcuar do të vijojnë deri më datë 30 Nëntor, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë në të gjitha sheshet dhe ambientet ku do të zhvillohen festime. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, forcat e rendit dhe të rrugore, janë duke bashkëpunuar me policitë bashkiake, për monitorimin e rrugëve dhe shesheve që jenë të bllokuara për festime. Ndërkohë, Policia Kriminale ka rritur vigjilencën dhe po bashkëpunon me agjencitë e tjera ligjzbatuese.

Gjithashtu, janë marrë masa për parandalimin e ndotjes akustike që shkaktohet nga përdorimi i pakontrolluar dhe në cenim të parashikimeve të ligjit, i fishekzjarrëve dhe lëndëve të tjera piroteknike, për qëllime festive. Njëkohësisht, janë marra masa në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe në kufirin e gjelbër, për të parandaluar dhe për të goditur tentativat për krime kufitare.

