Festë me shqiponjën!

Harry Bajraktari, biznesmeni shqiptaro-amerikan ka uruar Eliot Engel për rizgjedhjen e ri në Kongresin amerikan.

Sikurse duket edhe në këtë foto të publikuar në rrjetin social Twitter nga vetë Bajraktari ai së bashku me Engel kanë bërë simbolin e shqiponjës.

Congratulation to my great friend Congressman Eliot Engel for his real election to Congress who will be the chairman of foreign affairs committee in Congress In January 2019 pic.twitter.com/dLHADqzEHk

— Harry Bajraktari (@HarryBajraktari) November 7, 2018