Festë në Ekuador pas fitores

13:36 21/11/2022

Me mijëra fansa u mblodhën në sheshet e qyteteve pas triumfit historik në botëror ndaj Katarit

Me mijëra tifozë të Ekuadorit festuan në qytete të ndryshme fitoren historike të kombëtares së tyre ndaj Katarit.

Përfaqësuesja nga Amerika e Jugut bëri nisjen perfekte në këtë event, duke mundur rivalët me rezultatin 2-0 në sfidën hapëse.

Golat u shënuan nga sulmuesi veteran Ener Valencia, i cili realizoi me një goditje dënimi e më pas me një gjuajtje me kokë.

Kjo sfidë ishte e veçantë, pasi për herë të parë një vend pritës u mposht në një hapje të Kupës së Botës.

Fansat e veshur me fanella e kombëtares dhe duke mbajtur flamuj ekuadorianë të njohur si “Tricolor” mbushën restorantet, sheshet dhe qendrat tregtare në pjesë të ndryshme të vendit për të inkurajuar ekipin me sloganin tradicional “Po, ne mundemi”.

Jenny Espinosa, 33 vjeçe, tregoi emocionet e përjetuara pas suksesit.

“Unë qava për golin e parë që u anulua. Ishte gjëja më e vështirë. Por ne jemi këtu; ne nuk e humbëm besimin. Ne jemi një, jemi një bashkuar dhe kudo që të jetë skuadra, ne duhet ta mbështesim atë”.

Në Kuito, Guajakuoil dhe Kuenca, qytetet më të mëdha të vendit, fansat u mblodhën në parqe për të parë ndeshjen në ekranet gjigante dhe pas fitores valëvitën flamuj, kërcyen dhe kënduan.

Ekuadori do të luajë sërish të premten kundër Holandës, ndërsa Katari do të përballet me Senegalin.

