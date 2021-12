Festimi i prish punë Cristiano Ronaldos

14:35 04/12/2021

Ylli portugez ka probleme me gjurin pasi festoi sipas mënyrës se tij në shënimin e golit ndaj Arsenalit

Cristiano Ronaldo është në dyshim për të qenë në fushë në takimin debutues të trajnerit Ralf Rangnick në stolin e Manchester United për shkak të një dëmtimi në gju.

Mungesa e yllit portugez do te jetë një humbje e madhe për teknikun gjerman, i cili në konferencën për shtyp të tij të parë te ”Djajtë e kuq” u zotua se do të marrë më të mirën nga sulmuesi 36 vjeçar.

Sipas tabloidit anglez “The Sun”, dëmtimi i CR7-ës mund të ketë ardhur gjatë mënyrës së tij origjinale të të festuarit, pasi shënoi golin e fitores me penallti kundër Arsenalit në sfidën e së enjtes

Portugezi u pa të ecte çuditshëm pasi u zëvendësua në minutën e 88 të lojës. “Djajtë e kuq” do të përballen me Crystal Palace të dielën në “Old Trafford” Filozofia e teknikut të ri është që ta përshtasë stilin e lojës dhe idetë me lojtarët që ka në dispozicion dhe jo e kundërta.

Klan News