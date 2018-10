Festivale “të frikshëm” në vendin e origjinës së festës pagane

Para se të merrte emrin Halloween dhe të shndërrohej në një celebrim kristian botëror, ekzistonte vetëm në Irlandë me emrin Samhain, një festë pagane me origjine keltike, e cila shënonte fundin e stinës së verës dhe ardhjen e natës së gjatë dhe misterioze, në të cilën hapet porta që ndan të vdekurit me të gjallët.

Sot Halloweeni festohet në të gjithë botën, ku secili vend i ka dhënë pak nga kultura e tij, por është pikërisht Irlanda vendi ideal për të festuar, ku mund të merrni pjesë në një numër të madh festivalesh dhe eventesh.

Bram Stoker Festival është vërtetë për mos tu humbur. Për katër netë me radhë qyteti mbushet me vampirë, ndër të cilët edhe Drakula.

Për mos tu humbur është Londonderry, ne veri të Irlandës, cilësuar edhe si destinacioni më i mirë për të festuar Halloween. Dhe motoja e tij është për ta besuar duhet të shikoni me sytë tuaj.

Tv Klan