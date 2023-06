Festivali i Gjirokastrës tejmbush qytetin, nuk gjenden më vende akomodimi

19:42 26/06/2023

Festivali Folklorik i Gjirokastrës prej disa ditësh ka bashkuar muzikën, traditën, etnografinë në një vend. Dorina Muhaj, gazetarja e Klan News raporton për “Rudina” në Tv Klan se çfarë po ndodh në qytet përgjatë këtyre ditëve, atmosferën dhe aktivitetet e organizuara. Gazetarja shprehet se që prej fillimit të Qershorit nuk ka më vende të lira në strukturat akomoduese.

Dorina Muhaj: Sa i përket atmosferës, ajo fillon që herët në mëngjes, me aktivitete të organizuara në disa kënde të ndryshme të pazarit të Gjirokastrës. Turistët dhe vizitorët do të kenë dhe kanë mundësinë deri në datën 1 Korrik të shohin dhe të prekin nga afër produktet e krijuara në mënyrë artizanale, po flasim për gdhendjen e drurit, të gurit, qëndisjen dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me familjen e madhe artizanale. Gjirokastra ka prej disa vitesh tashmë një fluks të madh të turistëve që vijnë në qytet dhe vlen të theksohet se që prej fillimit të muajit Qershor në Gjirokastër nuk gjen më vende të lira për t’i akodomuar në njësitë akodomuese./tvklan.al