Festivali letrar ndërkombëtar i të rinjve “Tirana Gate 2022”

23:14 05/10/2022

Veliaj: Fqinjësia e mirë nuk duhet marrë si e mirëqenë

Mbahet në Tiranë edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar i të rinjve , “Tirana Gate 2022”. Për tre ditë në qendër të këtij edicioni është tema e fqinjësisë. Kryebashkiaku Veliaj u ndal tek situata në Ukrainë ku fqinji i saj, Rusia i ka shpallur luftë.

“Në Tiranë jemi me fat sepse gjendemi mes Athinës së demokracisë dhe Europës së lashtë të shtetformimit; pra, nuk mendojmë kurrë se të qenit mes Romës dhe Athinës është rrezik për ne. Nuk e mendojmë këtë as për Maqedoninë e Veriut, ku 30% janë shqiptarë, as për Malin e Zi, për Kosovën jo e jo. Por ajo që ne mund ta marrim për të mirëqenë është luks për disa të tjerë, siç është rasti i Ukrainës, e cila nuk e ka luksin ta marrë për të mirëqenë fqinjin e saj, se fqinji i tyre ka shpallur mobilizim për t’i pushtuar”, u shpreh Veliaj.

Për këtë arsye, kryebashkiaku Veliaj tha se fqinjësia nuk duhet marrë si e mirëqenë.

“Fqinjësia e mirë ka shumë rëndësi, por ajo nuk duhet marrë si e mirëqenë, sepse kemi disa shembuj shumë afër nesh që na tregojnë se fqinjësia mund të jetë një aset i madh, thesar, mundësi, por mund të jetë edhe shkatërrim i madh. Kush nuk e kuron fqinjësinë, kush nuk e mjekon fqinjësinë, kush nuk i shëron ato plagët, mund t’i përsërisë këto gabime. Shpresoj shumë që edhe takimet për librin të shërbejnë për të krijuar fqinjësi e miqësi të tilla për të rinjtë”, tha Veliaj.

Pjesëmarrës në këtë festival ishin autorë e shkrimtarë të rinj, jo vetëm, nga vendi dhe rajoni, por edhe nga Evropa.

