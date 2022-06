Festivali “PizzaVillage” ndalet për herë të parë në Tiranë

21:46 04/06/2022

Javët e Kulturës Ndërkombëtare 2022 vijojnë me Italinë, e cila ishte ndalesa e kësaj jave e për të cilën po organizohen aktivitete të larmishme jo vetëm nëTiranë por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.

Kryeministri Ramasëbashku me ministren e Kulturës ElvaMargariti ishin në festivalin “PizzaVillage”, festival që pas NewYork-ut ndalet këtë vit në Tiranë.

“Më vjen shumë mirë që jam këtu sëbashku me ministren, që ka ndjekur të gjithë procesin e organizimin të javëve ndërkombëtaretë kulturës, me miqtë e Ambasadës Italiane që realisht kanë vënë të gjitha forcat për të përfshirë institucione, autoritete. Ky është një program që duam ta kthejmë në një traditë e në këtë herë të parë, Italiaështë kampione për numrin e aktiviteteve të organizuara. Ju them tëgjithëve që të marrin kalendarin, ta shijojnë këtë javë të kulturës italiane ku sigurisht pica është një nga aktivitetet dhe një nga emblemat e kulturës italiane por ka muzikë, ka arte, ka balet, ka filma, ka evente mbi librin e spektakle që janë jashtë në natyrë, kështu qëshpresoj që të gjithë tëgjejnë pak kohë e të gjejnëarsye për ta ndjekur këtë javë të kulturës italiane ku janë tëpërmbledhura na një pako, në një buqetë, shumë nga ato që janë të pafundme që e karakterizojnë këtë kulturë”, – u shpreh Kryeministri Rama.

Nga ana tjetër ministrja Margariti theksoi se aktivitete të tilla janë jo vetëm argëtuese por edhe informuese rreth kulturave të ndryshme.

”E bukura e këtij aktiviteti ështëqë nesër ne do të kemi në mëngjes kurse për fëmijët. Janë bërë gati që të kemi gati 30 fëmijë që do mësojnë ta bëjnë picën. Pasdite pastaj do të ketë masterklas me shefat e vërtetë. Ndërkohë kemi dhe operën. Kemi sjellë nga teatri Verdi i Parmës gjithë skenografitë e restauruara, të vizatuara në letër në 1913 e që kanë ardhur pas Spanjës për herë të parë në Shqipëri. Kemi pasur jo vetëm muzikë, por edhe aktivitete biznesi dhe sot italianët kanë pasur këtu dhe konsullatën. Është vërtet një zgjatim i Italisë nëShqipëri”, tha ministrja e Kulturës.

Javët e Kulturës Ndërkombëtare kontribuojnë në njohjen më të mirë dhe forcimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë, si dhe rrit ofertën e aktiviteteve kulturore në Shqipëri për të gjitha shijet dhe moshat./tvklan.al