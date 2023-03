Festohet Dita e Verës

Shpërndaje







08:19 14/03/2023

Në Tiranë zhvillohen mbi 100 aktivitete, në Elbasan festa ka filluar që mbrëmjen e djeshme

14 Marsi shënon Ditën e Verës, një festë e veçantë për të gjithë shqiptarët. Kjo ditë festohet në të gjithë vendin por kryeqendra është qyteti i Elbasanit, ku ka një traditë të hershme.

Në Elbasan, festimet kanë filluar që nga dita e djeshme ku qindra qytetarë u mblodhën në qendër të qytetit për të ndjekur koncertin e organizuar nga bashkia dhe për të ndarë momentet festive mes tyre, duke ndjekur këngët dhe vallet e zonës.

Festimet kulmojnë sot ku qyteti i Elbasanit popullohet edhe nga mjaft vizitorë të ardhur nga zonat e tjera të vendit që dëshirojnë të kalojnë ditën e verës në qendrën e festimeve.

Tradita e kësaj feste pagane, ballokumja dhe kuzhina vendase janë ato që tërheqin vizitorët.

Prej disa vitesh është bërë traditë që Dita e Verës festohet në mënyrë të organizuar edhe në Tiranë. Mbi 100 aktivitete festive do të zhvillohen në kryeqytet me rastin e Ditës së Verës. Aktivitetet muzikore, argëtuese dhe sportive do të jenë në zona të ndryshme të Tiranës.

Prej orës 09:00 të mëngjesit aktivitetet e shumta sportive do të zhvillohen tek Sheshi “Nënë Tereza” dhe tek Parku i Liqenit Artificial.

Gjithashtu tek Sheshi “Skënderbej” do të mbahet koncerti i madh festiv me ansamblin e këngëve e valleve dhe me performancat e artistëve më të njohur.

Për mbarëvajtjen e aktiviteteve të Ditës së Verës, prej ditës së djeshme ka nisur kufizimi i pjesshëm i qarkullimit të automjeteve tek sheshi “Nënë Tereza”, ndërsa sot do të ketë bllokim të qarkullimit në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” dhe në rrugët lidhëse me të.

Klan News