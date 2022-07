Festohet me fishekzjarre dorëheqja e presidentit në Sri Lanka

23:21 09/07/2022

Protestuesit hynë në rezidencën e kreut të shtetit

Presidenti i Sri Lankës, Gotabaya Rajapaksa, njoftoi se do të largohet nga detyra më 13 korrik, vetëm pak orë pasi protestuesit hynë në rezidencën e tij qeveritare. Lajmin e bëri të ditur kryetari i parlamentit me anë të një deklarate, i cili tha se presidenti ka informuar se do të largohet nga posti të mërkurën.

Edhe kryeministri i Sri Lankës shprehu gatishmërinë të japë dorëheqjen për t’i hapur rrugë një qeverie shumëpartiake. Lajmi për vendimin e presidentit u përshëndet me fishekzjarre festive në Colombo.

Njoftimi për largimin e presidentit erdhi pas një përshkallëzimi dramatik të protestave antiqeveritare këtë të shtunë të shkaktuara nga kriza më e rëndë ekonomike e 7 dekadave të fundit.

Protestuesit hynë më herrët në rezidencën zyrtare të Presidentit në Kolombo, ndërsa ushtria dhe policia nuk ishin ne gjendje të ndalnin turmat e protestuesve të cilët marshuan në të gjithë qytetin. Ky është momenti teksa ata hyjnë brenda rezidencës.

Presidenti i Sri Lankës, Gotabaya Rajapaksa

Protestuesit arritën të hyjnë edhe në rezidencën e kryeministrit të vendit, të cilës i vunë edhe flakën. Sri Lanka, vendi ku jetojnë rreth 22 milionë banorë po përballet me një mungesë të madhe valutore që ka kufizuar importet thelbësore të karburantit, ushqimit dhe ilaçeve.

