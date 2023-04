Festuan Pashkën, emigrantët kthehen në Greqi

12:49 17/04/2023

Fluks në pikat kufitare në jug të vendit, nuk regjistrohen radhë të gjata

Emigrantët të cilët kaluan festën e Pashkës në atdhe kanë nisur këtë të hënë të kthehen në vendin fqinj, aty ku jetojnë dhe punojnë. Fluksi ka qenë i lartë gjatë paradites së sotme, duke i detyruar autoritetet tona kufitare në Kapshticë të shtojnë numrin e sporteleve dhe personelin e shërbimit në dalje nga territori ynë.

Pala shqiptare po punon me 5 sportele në dalje nga vendi ynë në drejtim të vendit fqinj dhe 3 sportele janë hapur në hyrje. Autoritetet e palës sonë kufitare bëjnë me dije se edhe pala greke po punon me numër maksimal sportelesh, çfarë ka sjellë lëvizjen e shpejtë dhe pa vonesa të mjeteve në të dyja anët e kufirit.

Për personat e dyshuar policia greke kryen edhe procedurën e verifikimit të shenjave të gishtave. Mjetet në tokën shqiptare janë të vendosura në 4 korsi në dalje, ndërkohë ëe ka fluks mjetesh edhe në tokën neutrale.

