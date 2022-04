Fevziu: Basha është një lloj fosili politik

Shpërndaje







20:40 07/04/2022

“Berisha ka thënë që do të garoj, por kjo është një gjë që do ta shohim pas datës 30 Prill”

Teksa ka folur për situatën në Partinë Demokratike, Fevziu ka komentuar në emisionin Klan News në Milori Live dhe garimin e mundshëm të Berishës për kryetar të PD-së, gjë për të cilën ka thënë se kjo është diçka që do shihet pas datës 30 Prill.

Mirela Milori: Tek kjo opozitë që thua se do të hyjë në zgjedhjet lokale, Berisha do të jetë kryetar apo do të jetë ai njeriu që të gjithë mendojnë që do të bëjë gati PD-në me një statut të ri?

Blendi Fevziu: Nuk e di, Berisha ka thënë që do të garoj, por kjo është një gjë që do ta shohim pas datës 30 Prill.

Mirela Milori: E pengon opozitën prania e Berishës “non grata”?

Blendi Fevziu: Nuk e di. Deri tani e kapërceu në zgjedhjet e pjesshme, në rafshin lokal. Nuk di të të them. Problemi i vetëm është që nuk e kondisionon dot Berishën, ky është vendim që duhet ta marrë vetë Berisha. I takon atij që ta marrë këtë vendim.

Gjatë intervistës, Blendi Fevziu është shprehur se Basha tanimë nuk ka më asnjë vlerë politike, por thjesht ka kuriozitet mediatik.

Mirela Milori: Të dy palët përjashtojnë Bashën, një koment për një batutë: Berisha tha “mos bëni shaka”, Rama tha që “Basha të jetë president është si të marrë Berisha çmim Oscar”.

Blendi Fevziu: Në gazetari ka një inerci të madhe ndonjëherë për arsye se jemi mësuar shumë kohë të themi “Basha, Basha”. Basha është një lloj fosili politik i muajve të shkuar dhe i viteve të shkuar, biles as i këtij viti të fundit sepse ai nuk arriti në një luftëtar në betejën përballë me Berishën. Basha është një kuriozitet mediatik, por nuk ka më asnjë vlerë politike. Të kam thënë dhe herën tjetër se unë e konsideroj atë një aset të PD dhe nuk them që duhet të largohet. Mund të jetë një ministër shumë i mirë, mund të japë kontribut./tvklan.al