Fevziu: Do i fitojë Rama zgjedhjet lokale? Baton Haxhiu: Nuk kam dilemë

22:33 12/01/2023

Gazetari Baton Haxhiu është i bindur se zgjedhjet lokale të 14 Majit do t’i fitojnë socialistët. Duke diskutuar në emisionin Opinion në Tv Klan fatin e PD-së, Haxhiu tha se Partia Demokratike nuk e gjen ende forcën për të bërë betejë politike me Ramën dhe PS-në, edhe pse kanë 10 vite në opozitë.

Baton Haxhiu: Nëse duan opozitë të bashkuar, nuk i pengon logoja e PD dhe mund ta formojnë një emër të ri në zgjedhjet lokale dhe ta shohin forcën e tyre. S’ju pengon fare logo e PD. Projektimi i të ardhmes është se çfarë do bëhet, kujt t’i lihet fajësia në zgjedhjet lokale, cilit grupacion.

Blendi Fevziu: Pse, do i fitojë Rama zgjedhjet lokale?

Baton Haxhiu: As kam dilemë këtu. Me mënyrën se si këta debatojnë brenda vetes.

Blendi Fevziu: Edhe Erdogani nuk i ka 3 qytete, që ka 20 vjet.

Baton Haxhiu: E vërtetë është. Nëse dhe pas pak vitesh, pas 10 vitesh në pushtet, këta nuk e gjejnë forcën që të bëjnë një betejë serioze me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën, unë mendoj që kanë probleme serioze me dijeninë se çfarë është partia politike, çfarë është e ardhmja dhe janë shumë egoistë liderët e tyre për arsye se po flijojnë…

Blendi Fevziu: Sa vjet ke eksperiencë politike ti Baton?

Baton Haxhiu: Unë shumë, s’di as vetë. 35.

Blendi Fevziu: Ke parë ndonjëherë ti deputetë që të futen poshtë jastikut dhe mos flasin 1 vit rresht?

Baton Haxhiu: Po, plot.

Blendi Fevziu: 1 vit pa folur. Plot po, por të paktën të flasin 10. Këtu janë zhdukur të gjithë.

