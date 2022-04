Fevziu: Inceneratorët, afera më problematike e qeverisë Rama prej 2013-s

20:50 14/04/2022

Gazetari dhe moderatori i emisionit “Opinion”, Blendi Fevziu, ka komentuar gjatë një interviste për Mirela Milorin në Klan News se afera e inceneratorëve është një nga më problematiket që qeveria Rama ka hasur që prej vitit 2013, kur ka ardhur në pushtet.

Fevziu tha ndër të tjera arsyen se pse vazhdojnë pagesat për inceneratorët ndërkohë që është hapur një dosje dhe kjo ka të bëjë me mosprishjen e njëanshme të kontratës, e cila mund të sjellë pasoja deri në arbitrazh.

Teksa u pyet nga Mirela Milori nëse qeveria Rama do ta kalojë këtë situatë, Fevziu u përgjigj shkurtimisht duke thënë: Këtë nuk e di.

Mirela Milori: Dosjet e drejtësisë, inceneratorët, për të cilët gazetarë thonë se vijojnë pagesat nga Thesari pavarësisht se ka një dosje të hapur sepse është procedurë mesa duket…

Blendi Fevziu: Është një problem ai që lidhet me sa kam nuhatur unë, që lidhet me mosprishjen e njëanshme të kontratës. Që do të thotë që po nuk i gjete një yçkël për ta prishur kontratën rrezikon të shkosh në arbitrazh dhe të paguash jo 400 milionë, por të t’i paguash 800 milionë kompanisë së inceneratorëve. Kështu që duhet gjetur, o duhet vërtetuar në gjykatë që procedura ka qenë korruptive, o duhet ta vërtetojë SPAK dhe ta pranojë gjykata këtë gjë. Megjithatë unë do i bëja thirrje qeverisë që ta mbyllë këtë histori dhe të mundohet ta rikthejë mbi baza normale edhe pse mund të ndëshkohen disa njerëz kjo nuk do të sillte ndonjë gjë të madhe. Të vërtetohet problematika që ka. Kisha disa fakte në intervistën e fundit me kryeministrin që flasin vetë. Keni letrën e ministres së Shtetit, Ermonela Felaj që thotë se nuk duhet t’ia japim kësaj kompanie. Diçka shumë e madhe ka luajtur. Javën e ardhshme do merrem me këtë çështje në themel sepse është një problematikë e jashtëzakonshme.

Mirela Milori: E trondit qeverinë Rama?

Blendi Fevziu: Kjo është afera më problematike që qeveria Rama ka përballur që prej vitit 2013 e këtej.

Mirela Milori: Do ta kalojë?

Blendi Fevziu: Këtë nuk e di./tvklan.al