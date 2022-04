Fevziu kujton kohën e zborit: Ecnim me 30 kg në kurriz për orë të tëra

Shpërndaje







22:25 28/04/2022

Gjatë emisionit “Opinion”, moderatori dhe gazetari Blendi Fevziu ka kujtuar për Berat Buzhalën një histori kur bënin zbor në kohën e diktaturës.

Fevziu tha se një oficer zgjonte rreth 300 veta në mes të natës me thirrjen se Nato dhe Traktati i Varshavës po sulmonin Shqipërinë dhe të gjithë ecnin më pas me orë të tëra me peshë në kurriz.

“Berat ti nuk e di. Ja do të tregoj një histori reale. Në vitin 1988-89, Lorenci dhe unë, edhe Emini besoj se atë kohë ka mbaruar shkollën kemi qenë në zbor. E bënim në një zonë që ti duhet ta njohësh, Mamurras. Që ta dish, në orën 02:00 të natës, 300 veta kishte kapanoni, hynte një oficer që bërtiste me të madhe, Nato dhe Traktati i Varshavës po sulmojnë Shqipërinë. Ne visheshim, merrnim 30 kile në kurriz, ecnim 10 orë nëpër kodrat e Mamurrasit, rrinim tek stacioni i trenit i Mamurrasit, aty na grumbullonin, dilte oficeri prapë dhe thoshte “shokë, ushtarë, Nato dhe Traktati i Varshavës u shpartalluan. Ne uleshim dhe vinte një tren që nga Tirana në Shkodër e bënte për 10 orë”, tha Fevziu.

I gjithë tregimi shkaktoi të qeshura në studio, ndërsa Fevziu duke iu përgjigjur Buzhalës tha për situatën se: Ishte estradë, nuk e merrte njeri seriozisht./tvklan.al